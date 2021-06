Spanning tussen vraag en aanbod woningmarkt verder toegenomen in 2020

Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn ook in 2020 verder uit elkaar gegroeid. Steeds meer woningen werden verkocht boven de vraagprijs en woningen stonden minder lang in de verkoop. In steeds meer gemeenten werd er gemiddeld overboden. Dit melden het CBS en het Kadaster in gezamenlijk onderzoek naar spanningsindicatoren op de koopwoningmarkt, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In dit onderzoek is de transactieprijs van verkochte woningen vergeleken met de laatst bekende vraagprijs. In 2020 werd 50 procent van de woningen verkocht tegen een prijs die hoger was dan de vraagprijs, terwijl 38 procent van de verhandelde woningen onder de vraagprijs werd verkocht. In 2015 werd nog 87 procent van de woningen onder de vraagprijs verkocht, tegenover 7 procent die boven de vraagprijs van eigenaar wisselden. Als er meer woningen boven de vraagprijs worden verkocht is dat een teken van een krapper wordende koopwoningmarkt.

In steeds meer gemeenten boven vraagprijs verkocht

Na de verkoop van een bestaande koopwoning kan de ratio transactieprijs / vraagprijs worden berekend. Een ratio van 1 wil zeggen dat de transactieprijs van een bestaande woning gelijk is aan de laatst bekende vraagprijs. Een ratio groter dan 1 betekent dat er meer betaald is dan de vraagprijs, er is overboden. Een ratio onder de 1 betekent dat er minder betaald is dan de vraagprijs. In 2017 was in slechts vier procent van alle gemeenten de mediane ratio boven de 1. In 2020 was in bijna twee derde van de gemeenten de ratio gelijk aan of groter dan 1.

Waar in 2017 het overbieden met name een Amsterdams fenomeen was, samen met een aantal grote steden, was in 2020 overbieden de norm geworden door het hele land. Ook nam het aantal gemeenten waarbij in doorsnee meer dan twee procent overboden werd drastisch toe. In 2017 was dit slechts in een enkele gemeente het geval, in 2020 werd in bijna vijftig gemeenten gemiddeld meer dan twee procent overboden.