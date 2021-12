'Vaste lasten Nederlandse huishoudens in 2022 naar recordhoogte'

Na de explosieve stijging van de energieprijzen zetten veel consumenten zich schrap voor andere lastenverhogingen. Betaal je volgend jaar ook meer voor je tv-abonnement, zorgverzekering of autoverzekering? De Vastelastenbond ging op onderzoek uit en nam een aantal vaste lasten onder de loep. De meeste vaste lasten worden enkele tientallen euro’s duurder. In totaal betekent dit een lastenverhoging van gemiddeld € 900,- voor een Nederlands huishouden in 2022.

Hypotheek en huur

De huizenprijzen stijgen volgend jaar naar verwachting met 10 %. De ABN AMRO Bank verwacht ook een lichte stijging van de hypotheekrente, waardoor de kosten voor woningeigenaren maandelijks met tientallen euro’s omhooggaan.

Huurders in de vrije sector zitten relatief goed, want tot 1 mei 2024 is de maximaal toegestane huurverhoging in deze sector gemaximeerd. In 2021 werd de inflatie vastgesteld op 1,4 % en dat betekent dat de huur niet meer dan 2,4 % mag stijgen. Dit jaar zijn de huren in de sociale sector bevroren, waardoor huurverhogingen tot 30 juli 2022 niet meer mogelijk zijn.

Energierekening

De grootste kostenpost in 2022 wordt de energierekening. Door gastekorten besluiten energiebedrijven om hun variabele tarieven te verhogen of zelfs per direct door te voeren. In extreme gevallen betekent dit een verdubbeling van het maandbedrag . Met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m³ betaalde je dit jaar € 2.960, - voor je energierekening. In 2022 betaal je voor hetzelfde verbruik ruim € 645,- meer.

De energierekening bestaat niet alleen uit energie en gas, maar ook uit netwerkkosten. Deze kosten worden ook zwaarder doorberekend, omdat de 7 netbeheerders in Nederland met transport- en netwerkproblemen kampen. De netwerkkosten stijgen op jaarbasis gemiddeld € 6,-.

Zorgverzekering

De coronacrisis zorgde voor een verhoging van de zorgpremie. Deze premieverhoging is te wijten aan onder andere loonsverhoging voor zorgmedewerkers en het stijgend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Gemiddeld betaal je € 3,- per maand meer voor je zorgverzekering. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is dit jaar € 42,-.

Autoverzekering

In 2022 ga je bijna 5 % meer betalen voor je beperkt cascoverzekering. Dat betekent dat je gemiddeld € 30,- meer kwijt bent aan de premie van je autoverzekering. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat deze verhoging onvermijdelijk is, omdat de felle concurrentie op de markt jarenlang voor verlies zorgde. Daarom is nu een inhaalslag in de vorm van premieverhoging nodig. Je betaalt nu ruim € 20,- meer per jaar voor je WA+ autoverzekering.

Openbaar Vervoer en reizen

Het openbaar vervoer wordt volgend jaar ook duurder. T ickets voor tweedeklas reizen met de trein stijgen volgend jaar met 1,8 %. Reden voor deze tariefwijziging is de inflatie. Ook een kaartje voor de eerste klas gaat 3 % in prijs omhoog. Internationale treinreizen zijn volgend jaar gemiddeld 2,1 % duurder. De tariefwijzigingen van abonnementen gaan per 1 januari in. Ook vliegtickets worden prijziger. Schiphol wil de havengelden de komende 3 jaar verhogen met 37 %.

(Woon)verzekering en overlijdensrisicoverzekering

Pensioenfonds ABP heeft bekendgemaakt dat de premie voor pensioenopbouw per 1 januari 2022 met 1,5 % stijgt naar 27,4 %.

Lokale woonlasten

De lokale woonlasten (zoals de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen) worden zwaarder belast. De hoogte van deze heffingen is onder andere afhankelijk van je WOZ-waarde en je woonplaats. Naar schatting betalen Nederlandse huishoudens in 2022 € 25,- meer aan lokale woonlasten. Binnenkort verschijnt er een overzicht van de OZB-tarieven van alle gemeenten op de website van de Vastelastenbond .

Telefoon, tv, internet

Internetproviders KPN, Ziggo, XS4ALL, Online.nl en Delta Fiber vroegen sinds 1 juli 2021 al meer voor hun diensten. De prijzen van internet-, tv- en telefoniepakketten stegen sinds juli gemiddeld met € 1,50 per maand. Dit betekent een jaarlijkse verhoging van € 18,-. De verwachting is dat per 1 januari 2022 deze abonnementskosten ongewijzigd blijven.

Wat afgelopen jaar wel goedkoper werd, zijn abonnementen van 1 GB/s. KPN maakt 1 GB/s glasvezel internet maandelijks € 7,50 goedkoper en Giganet van Ziggo daalt maximaal € 5,50 in prijs. Klanten van Delta betalen € 7,50 minder abonnementskosten per maand. De prijswijzigingen zijn ingevoerd om in het bestaande netwerk te investeren.

Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond zet zich al 18 jaar in voor consumenten om hun vaste lasten te verlagen. De organisatie is opgericht door Dirk-Jan Wolfert met als doel om Nederlandse huishoudens financieel gezond te houden. Door gratis informatieverschaffing en onafhankelijke vergelijkingstools laat de Vastelastenbond zien waar besparingsmogelijkheden zijn.

Consumenten kunnen er ook voor kiezen om hun verzekeringen en energiecontracten via de Vastelastenbond af te sluiten. Voor een vast bedrag per jaar controleert de organisatie of er besparingsmogelijkheden zijn. Mocht dat zo zijn, dan regelt de Vastelastenbond desgewenst de opzegging en overstap. Omdat er met abonnementsvormen gewerkt wordt die door de klanten betaald worden, waarborgt de Vastelastenbond zijn onafhankelijkheid.