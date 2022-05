Huis kopen op verhitte huizenmarkt: hier moet je op letten

Economen verwachten zelfs dat de huizenmarkt ook dit jaar nog oververhit zal blijven. Veel woningzoekers weten vaak niet waar ze moeten beginnen met zoeken in de huidige markt. Daarom lees je in dit artikel enkele tips en tricks die je kunt gebruiken in je zoektocht naar een huis.

Start met het berekenen van je hypotheek

Wanneer je van plan bent om een huis te kopen, is het goed om te weten wat voor soort hypotheek je kunt krijgen. Door aan de slag te gaan met je hypotheek berekenen krijg je op basis van je inkomen een indicatie van je maximale hypotheek. Tegenwoordig kun je heel eenvoudig en snel je hypotheek online berekenen. Maar: het is zeker belangrijk om in gesprek te gaan met een hypotheekadviseur. Er komen namelijk altijd nog extra kosten bij kijken én je moet rekening houden met de voorwaarden van een hypotheekverstrekker. Begin daarom altijd met het vergelijken van meerdere aanbieders zodat je financieel gezien precies weet waar je aan toe bent. Waar je ook zeker aan moet denken bij de berekening van je hypotheek, is dat je eigen geld moet inbrengen bij het kopen van een woning.

Schakel een aankoopmakelaar in voor huis kopen

Weet je eenmaal wat je maximale hypotheek ongeveer is dan is het tijd om een aankoopmakelaar in te schakelen. Zo’n makelaar is niet verplicht, maar is in tijden van een oververhitte huizenmarkt wel ontzettend handig. Een aankoopmakelaar helpt je namelijk bij het vinden van een geschikte woning en hij of zij kan onderhandelen over de verkoopprijs. Wat ook wel erg prettig is, is dat het inschakelen van een aankoopmakelaar je veel tijd kan schelen. Hij of zij gaat namelijk voor je op zoek. Een ander voordeel van een aankoopmakelaar is dat hij of zij de woning met een neutrale blik kan bekijken. Op basis daarvan geeft de makelaar advies over wat er zoal moeten gebeuren en of je het beter wel of niet kan doen. Wat uiteraard het allerfijnst is, is dat zo’n makelaar kan onderhandelen over de koopprijs. Kortom: een aankoopmakelaar is niet verplicht, maar kan je in deze bizarre tijd op de woningmarkt zeker goed helpen.

Denk ook aan regelen van taxateur en notaris

Met een hypotheek en een aankoopmakelaar ben je er nog niet. Op het moment dat je daadwerkelijk een hypotheek af wil sluiten voor een bepaalde woning heb je een taxatierapport nodig. De bank wil het liefst niet meer uitlenen dan de woning waard is. Het is goed om te weten dat je dit taxatierapport moet hebben voordat de koop rond is. Zonder compleet dossier kan de bank de hypotheekaanvraag niet goedkeuren. Een taxateur mag worden aangewezen door de koper en diegene moet helemaal losstaan van de aankoop. Naast de taxateur moet je een notaris regelen om de koop officieel te maken. In veel gevallen koop je een huis op basis van kosten koper, wat betekent dat de koper verantwoordelijk is voor de kosten van de notaris. Ook hierbij is het aan te raden om notarissen met elkaar te vergelijken voor de beste ‘deal’.

Nieuwbouwwoning of oude woning kopen

De kans is groot dat je in je zoektocht naar een woning zowel nieuwbouwprojecten als bestaande woningen tegen zal komen. Aan beide soorten woningen zitten voordelen en nadelen bij het kopen ervan. Zo moet je bij een nieuwbouwhuis denken aan het overbruggingskrediet waar je mee te maken krijgt en kun je te maken krijgen met dubbele woonlasten gedurende de bouwperiode. Bij het kopen van een oudere woning zijn er juist andere zaken waar je op moet letten. Woningen van voor 1970 beschikken bijvoorbeeld vaak over een zwakke fundering of andere ongewenste gebreken. In dat geval is het aan te raden om een bouwtechnische keuring te laten doen, ook al kost dat extra geld. Dat kan je uiteindelijk veel geld schelen.

Kun je niks vinden? Kijk buiten de grote steden

Is het tot slot lastig om een huis binnen de stad waar je momenteel woont te vinden? Feit is dat de gekte op de huizenmarkt in heel Nederland te vinden is, maar dat het voornamelijk de steden in de Randstad zijn waar de woningprijzen torenhoog liggen. Het is niet voor niets het geval dat huizenkopers steeds vaker uitwijken naar provincies zoals Overijssel, Gelderland en Groningen. Uiteraard zou het fijn zijn als je een huis kan kopen op de plek waar je dat zou willen, maar als dit niet lukt is het zeker aan te raden om verder te kijken. Buiten de grote steden is er meer aanbod voor lagere prijzen. Start dus vandaag nog met het berekenen van je hypotheek en je weet binnen welke range je op zoek kunt gaan.