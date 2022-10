In alle provincies vlakt prijsstijging bestaande koopwoningen af

In het derde kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen in alle provincies afgevlakt. Voor de meeste provincies was dit voor het tweede kwartaal op rij. Ook lag het aantal woningtransacties weer lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsstijging van bestaande koopwoningen in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 11,9 procent. Een kwartaal eerder was dat 18,4 procent. In alle provincies vlakte de prijsstijging af. Voor alle provincies, op Drenthe na, was dat voor het tweede kwartaal op rij. Met 13,4 procent was de prijsstijging in Flevoland en Gelderland het grootst. Het kleinst was de prijsstijging in Limburg, met 9,6 procent. In meer dan de helft van de provincies was de prijsstijging wel groter dan gemiddeld in Nederland.

Daling woningtransacties kleiner

Het aantal bestaande koopwoningen dat van eigenaar wisselde in het derde kwartaal van 2022 bedroeg 50.453. Dat was 6,4 procent minder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de daling ten opzichte van een jaar eerder ruim 10 procent. In alle provincies lag het aantal woningtransacties lager dan een jaar eerder. Alleen in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland was de jaar-op-jaardaling groter dan een kwartaal eerder.

Meer woningtransacties in Utrecht en Amsterdam

In tegenstelling tot de provincies en Nederland totaal zijn er in het derde kwartaal van 2022 in Utrecht en Amsterdam meer woningen van eigenaar gewisseld dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Verder was de daling van het aantal transacties in Rotterdam een stuk kleiner dan gold voor heel Nederland. De daling van het aantal woningtransacties in Den Haag was echter groter dan gemiddeld.

In de vier grootste steden van Nederland was de prijsstijging van bestaande koopwoningen kleiner dan gemiddeld in Nederland (11,9 procent). Van de vier steden had Rotterdam met 10,9 procent de grootste prijsstijging.