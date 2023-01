Techbeurs CES 2023 begint met 70 Nederlandse innovatieve start- en scale-ups

Vooraf zijn al 13 Nederlandse bedrijven als zeer veelbelovend aangemerkt door de organisatie en hebben daarvoor een zogenoemde Innovation Award gekregen. Nederland neemt voor de zevende keer deel.

De 70 Nederlandse deelnemers krijgen begeleiding van onder andere de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken en zijn hier te vinden. De CES vindt jaarlijks plaats met meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen.



De afgelopen zes jaar hebben ruim 250 Nederlandse bedrijven de beurs aangedaan. Voor veel van hen was de CES een doorbraak. Die bedrijven leverden naar schatting sinds hun deelname bijna 10.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen door het hele land op. Via technologieën als kunstmatige intelligentie en quantum dragen deze Nederlandse vertegenwoordigers bijvoorbeeld bij aan oplossingen voor klimaatverandering, databeveiliging en medicijnontwikkeling.

CES 2023: meer Nederlandse scale-ups

Voor het eerst bestaat de Nederlandse delegatie voor bijna de helft uit scale-ups. De wens ontstond om deze editie meer grotere groeibedrijven (scale-ups) uit Nederland te presenteren op de CES. Om die reden omvat het zogenoemde ‘NL Tech Pavilion’ op CES 2023 voor het tweede jaar op rij twee paviljoens. In het 'Netherlands Tech Square' staan de veertig nieuwste en beste startups. Daarnaast bieden zo’n dertig scale-ups hun innovatieve oplossingen aan in het 'Netherlands Next Level Innovations Pavilion'.



Eén van die scale-ups is LeydenJar uit Leiden. Het bedrijf ontwikkelde een techniek waarmee de capaciteit van lithiumbatterijen zeventig procent hoger kan komen te liggen en maakte onlangs een investering van 30 miljoen euro door de Europese Investeringsbank (EIB) bekend om een nieuwe fabriek in Nederland te bouwen. Een andere deelnemer is het Rotterdamse RanMarine dat een apparaat bouwt dat als een kruimeldief afval in het water kan verzamelen en opruimen.



De deelnemende bedrijven komen uit het hele land en vertegenwoordigen een breed aanbod van oplossingen. Het Eindhovense Alphabeats bijvoorbeeld gaat de strijd aan met de wereldwijde burnout problematiek. Het bedrijf ontwikkelde software die met behulp van biofeedback de muziek van een gebruiker kan aanpassen. Door te meten hoe het lichaam op muziek reageert, en vervolgens met kunstmatige intelligentie (AI) de frequenties te veranderen, wordt er muziek gecreëerd waarbij de hersenen sneller in de ontspanningsstand komen. Naya uit Groningen presenteert op de CES een geheel nieuw toetsenbord dat veel ergonomischer is dan de versie die we al decennia kennen.



QuiX Quantum uit Enschede ontwikkelt de meest krachtige Quantum Photonics Processor met een enorme rekenkracht om de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, databeveiliging en medicijnontwikkeling aan te gaan. Het bedrijf kreeg afgelopen najaar een investering van het Duitse ruimtevaart instituut van 14 miljoen euro om daar de eerste Europese quantumcomputer te installeren.