''Energieleveranciers hanteren geen onredelijke tarieven''

Energieleveranciers Eneco, Essent en Vattenfall hanteren op dit moment geen onredelijke tarieven. Dat blijkt uit onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De winst op de huidige tarieven is niet hoger dan in eerdere jaren.

In 2022 lag die winst tussen de 0 en 5%. De hoge prijzen die consumenten moeten betalen zijn het gevolg van de hoge inkoopkosten voor de leveranciers voor gas en elektriciteit. Bovenop deze inkoopkosten moeten leveranciers ook meer geld betalen om zich te verzekeren tegen risico’s op de onstuimige energiemarkt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de leveranciers gas en elektriciteit minimaal een maand – en vaak langer - van tevoren inkopen op de groothandelsmarkt. Hierdoor zit er een vertraging tussen een daling van de groothandelsprijs en een daling van de energieprijzen voor consumenten. De inkoopprijzen dalen op dit moment en de leveranciers hebben dan ook aangekondigd de prijzen de komende maanden verder te zullen verlagen.

De ACM heeft het toezicht op de energieprijzen voor consumenten bij de introductie van het prijsplafond aangescherpt. De ACM zet het onderzoek de komende tijd voort door onderzoek te doen naar de tarieven van andere grote leveranciers. Daarnaast blijft de ACM de prijzen voor nieuwe klanten volgen met de maandelijkse Monitor Consumentenmarkt Energie.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Ik snap heel goed dat veel mensen de energieprijzen als onredelijk ervaren. Het vermoeden kan bestaan dat er door de energieleveranciers extra hoge winsten worden behaald. Dat is niet het geval. Na aftrek van alle kosten is de winst maximaal enkele tientjes per huishouden per jaar. De hoge prijzen worden veroorzaakt door hoge inkoopkosten op de onstuimige energiemarkt. Als de prijzen op de groothandelsmarkt blijven dalen moet dat binnenkort wel te zien zijn in de tarieven van leveranciers. Dat houden we scherp in de gaten.”

De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij de 3 grootste leveranciers. De ACM is hiervoor met een team van experts langsgegaan bij de hoofdkantoren van Eneco, Essent en Vattenfall om ter plekke in de boeken en systemen te kijken. Ook heeft de ACM vertrouwelijke bedrijfsdocumenten over de inkoopstrategie en het vaststellen van de tarieven onderzocht. De ACM heeft geen bevoegdheid om de hoogte van de prijzen op internationale groothandelsmarkt te onderzoeken.

Update Monitor Consumentenmarkt Energie

In de Monitor Consumentenmarkt Energie zijn vanaf 12:00 uur vanmiddag de tarieven te zien die leveranciers op 1 maart 2023 bij nieuwe klanten in rekening brengen. Prijzen van nieuwe variabele contracten dalen ten opzichte van vorige maand met 10 tot 20%. Het aantal leveranciers dat vaste contracten aanbiedt neemt weer toe en er zijn meer leveranciers die met hun prijzen voor gas en/of elektriciteit onder het prijsplafond zitten. Er zijn ook meer leveranciers actief op prijsvergelijkingswebsites.

Naast de maandelijkse Monitor Consumentenmarkt Energie en de wekelijkse Monitor Groothandelsprijzen en Leveringszekerheid Gas publiceert de ACM vanaf nu ook maandelijks een monitor met informatie over de groothandelsmarkten voor elektriciteit.