BBP van Nederland in 2023 voor het eerst groter dan 1.000.000.000.000,- euro

Het bruto binnenlands product (bbp) kwam in 2023 uit op 1,033 biljoen euro. Een biljoen, een 1 met 12 nullen, is 1.000 keer een miljard dus 1.033 miljard euro.

Voor het eerst door de biljoen-grens

'Daarmee is de Nederlandse economie voor het eerst groter dan 1 biljoen euro. De afgelopen jaren is het bbp relatief sterk gegroeid. Dat komt enerzijds door het herstel na corona, maar ook door de hoge inflatie van de afgelopen jaren', zo meldt het CBS dinsdag in het artikel ‘De Nederlandse economie in 2023’.

1995 bbp 330 miljard

In 1995 was het bbp nog 330 miljard euro. In 2002 passeerde het bbp de grens van 500 miljard euro. Sinds 1995 nam alleen in 2009 en 2020 de waarde van de economie af. Dit kwam door de kredietcrisis en de coronacrisis.

Nederland achttiende economie van de wereld

Het Nederlandse bbp neemt de achttiende plek in op de ranglijst van de wereld. De wereldwijde ranglijst van het IMF is in dollars en is op basis van geraamde cijfers. Deze ranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, gevolgd door China. In de Europese Unie is Nederland terug te vinden op de vijfde plaats. De Duitse economie is met meer dan 4 biljoen euro met afstand de grootste in de EU, gevolgd door Frankrijk, Italië en Spanje.