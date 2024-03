Eén op veertien jongeren heeft nog nooit een baan gehad

In 2023 had 7 procent van de 2,2 miljoen jongeren van 15 tot 25 jaar nog nooit betaald werk gehad.

Onderwijs

Vanaf 2021 is het aantal niet-werkende jongeren voortdurend gedaald, vooral de groep die zowel niet op zoek is naar werk als niet direct beschikbaar is om te werken. De meeste jongeren zonder werk volgen onderwijs', zo meldt het CBS donderdag.

Vooral 15-jarige nog nooit gewerkt

In 2023 waren er bijna 1,7 miljoen jongeren met betaald werk en 510.000 zonder werk. Van de jongeren zonder werk hadden er 161.000 nog nooit gewerkt, dat is 7 procent van alle jongeren. Het percentage dat nooit een baan heeft gehad was het hoogst onder 15-jarigen, namelijk 28 procent. Bij 16-jarigen was dit al lager met 16 procent en bij 17-jarigen was dit 10 procent. Het laagst was dit bij 22-, 23-, en 24-jarigen, van wie 2 procent nooit betaald werk heeft gehad.