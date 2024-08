Nederland derde exporteur van EU

Nederland was in 2023 de derde exporteur van goederen en diensten van de EU-landen. Dit meldt het CBS.

Duitsland en Frankrijk

Alleen Duitsland en Frankrijk exporteerden meer. In 2023 exporteerde Nederland 945 miljard euro aan goederen en diensten op basis van eigendomsoverdracht. 'De export van goederen heeft een relatief groot aandeel in de totale export van Nederland. Na Duitsland is Nederland de grootste goederenexporteur van de EU', aldus het CBS.

Meer ex- dan import

Nederland exporteert meer dan het importeert. Dit betekent dat de internationale handel positief bijdraagt aan het bbp. In deze cijfers wordt de export bepaald op basis van eigendomsoverdracht. Dat betekent dat het eigendom van de goederen en diensten wordt overgedragen van een Nederlands ingezetene naar een niet-ingezetene. Het gaat hierbij dus niet om grensoverschrijding.