Uitvoerwaarde van Nederlandse makelij ruim 5 procent lager in 2023

De waarde van de uitvoer van goederen van Nederlandse makelij kromp in 2023 met 19 miljard euro (5,2 procent). De hele Nederlandse goederenuitvoer, inclusief wederuitvoer, was in 2023 bijna 43 miljard euro (5,9 procent) minder waard dan in 2022. De invoerwaarde daalde nog sterker. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers.

Zowel de waarde als het volume van de Nederlandse goederenhandel daalde in 2023. De uitvoerprijzen (inclusief wederuitvoer) waren vorig jaar 2,8 procent lager dan in 2022, de invoerprijzen 6,4 procent. Procentueel was de krimp in invoerwaarde (9,0 procent) hoger die in coronajaar 2020. De daling van de uitvoerwaarde van eigen makelij was in 2023 niet zo groot als in 2020.