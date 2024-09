Bijna 4 procent meer omzet transportbedrijven in tweede kwartaal 2024

In het tweede kwartaal van 2024 was de omzet van de transportsector bijna 4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee was voor het tweede kwartaal op rij sprake van omzetgroei. In alle onderscheiden branches van de transport was de omzet in het tweede kwartaal hoger dan een jaar eerder, met uitzondering van het vervoer over water. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De hoogste omzetgroei binnen de transportsector werd gerealiseerd door de branche vervoer over land (5,3 procent), gevolgd door de post en koeriers (4,7 procent). Ook de luchtvaart en de opslag en dienstverlening voor vervoer (beiden 3,8 procent) zetten in het tweede kwartaal meer om dan een jaar eerder. Het vervoer over water daarentegen boekte iets minder omzet (-1,8 procent).

Meer omzet personenvervoer over de weg

Binnen het vervoer over de weg werd vooral in het personenvervoer meer omgezet in het tweede kwartaal. De omzet in deze branche was 9,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het goederenvervoer over de weg liet in het tweede kwartaal een omzetgroei noteren van 4,9 procent. Ook het vervoer per spoor had meer omzet dan een jaar eerder, namelijk 3,8 procent.