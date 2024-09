Inflatie daalt naar 3,6 procent in augustus

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 3,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was de inflatie 3,7 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van augustus is hetzelfde als bij de snelle raming die op 30 augustus is gepubliceerd.

Inflatie lager door prijsontwikkelingen motorbrandstoffen en kleding

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen. De prijzen van motorbrandstoffen waren in augustus 5,6 procent lager dan in augustus 2023. In juli waren brandstoffen nog 1,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook de prijsontwikkeling van kleding had een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. In augustus was kleding 3,5 procent goedkoper dan in augustus 2023, terwijl kleding in juli 2,1 procent duurder was dan een jaar eerder.

Inflatie eurozone daalt

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in augustus 3,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli was de inflatie volgens de HICP 3,5 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 2,6 procent in juli naar 2,2 procent in augustus. Het komt vooral door de prijsontwikkelingen van tabak, accommodaties en de woninghuren dat de inflatie in Nederland hoger is dan in de eurozone.