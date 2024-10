WW’ers met hbo of universitaire achtergrond vinden sneller nieuw werk

In 2023 waren bijna twee op de drie personen (63%) met een beëindigde WW-uitkering kort daarna aan het werk. Bij hbo- en universitair geschoolde WW’ers lag dit percentage hoger: 68%. Iets meer dan de helft (55%) vond in het eerste half jaar na het ontstaan van de werkloosheid een nieuwe baan. Bijna een op de drie ontstane vacatures is op het hoogste beroepsniveau. De arbeidsmarkt is voor alle beroepsgroepen op het hoogste beroepsniveau krap of zeer krap.

“Al jaren zien we een grote vraag naar hbo’ers en wo’ers,” zegt Saskia Willems, adviseur arbeidsmarktinformatie bij UWV. “Zowel vergrijzing als digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol. Door de krapte kunnen mensen met een hbo- of wo-diploma snel een baan vinden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.”

Ook in de vijf voorgaande jaren was de uitstroom naar werk voor WW’ers met een diploma van hbo of wo hoger dan gemiddeld. Eén op de vier WW’ers (25%) met een hbo- of wo-achtergrond staat ingeschreven voor een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Ongeveer een even groot aandeel (23%) staat ingeschreven als manager. Ook voor zorg- en welzijnberoepen (12%) en commerciële beroepen (11%) staan relatief veel WW’ers met een hbo- of wo-achtergrond ingeschreven.

Verandering van vaardigheden

Voor sommige beroepen zijn de gevraagde vaardigheden veranderd. Hierdoor ontstaan er nog meer baankansen voor mensen met specifieke vaardigheden. Door digitalisering kan het werk veranderen en komen er andere taken bij. “Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmedewerkers. Door de opkomst van online diensten vermindert de vraag naar personeel in traditionele bank- en verzekeringsfuncties. Kansen zijn er voor mensen met kennis van data-analyse en cybersecurity. Ook specialisten in duurzaam investeren zijn gewild. En in de journalistiek wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale kanalen. Journalisten blijven relevant voor de arbeidsmarkt door zich te ontwikkelen in diverse digitale mediavormen, zoals podcasts, video’s en sociale media. Vaardigheden die steeds belangrijker worden zijn data-analyse en factchecking.”

Kansrijke beroepen

Waar kansen op werk liggen voor werkzoekenden met een hbo- of wo-achtergrond wordt belicht in het artikel ‘Kansrijke beroepen voor hbo’ers en universitair geschoolden’. Ondanks een hoger dan gemiddelde kans op werk vanuit de WW voor hbo- en wo-opgeleiden, veel nieuwe vacatures en een (zeer) krappe arbeidsmarkt kan het ook voor deze groep lastig zijn om een nieuwe baan te vinden. Soms heeft iemand extra hulp nodig bij het weer arbeidsfit worden of het vinden van een baan. UWV kan hierbij helpen, bijvoorbeeld met de training Succesvol naar Werk. In deze training krijgen werkzoekenden tips en begeleiding bij het in kaart brengen van competenties, het schrijven van een motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek.