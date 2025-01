Spaarders verliezen koopkracht: €7,6 miljard verdampte door inflatie in 2024

Spaarders moeten actief blijven om te vermijden dat hun spaargeld minder waard wordt. Een analyse van spaarplatform Raisin laat zien dat spaarders in Nederland vanwege de aanhoudend hoge inflatie ook in 2024 geld verloren op hun spaartegoeden. Gemiddeld verloren spaarders vorig jaar zo’n 1,8% aan koopkracht op vrij opneembaar spaargeld en 0,7% op termijndeposito’s. Het totale verlies aan koopkracht wordt geschat op ongeveer 7,6 miljard euro.

Spaarrentes bleven stabiel; inflatie hoger dan verwacht

Om de inflatie te beteugelen bleef de ECB-rente het gehele jaar hoog staan. Aan het begin van 2024 stond de belangrijkste rente van de Europese Centrale Bank (ECB) op 4,00%. Ondertussen staat de ECB-rente nog steeds op 3,00%. Toch bleek dit de hardnekkige inflatie niet volledig in te kunnen dammen.

De gemiddelde spaarrentes op vrij opneembare spaarrekeningen, waarop het gros van het spaargeld geparkeerd staat, lagen in 2024 op het hoogste niveau sinds 2013. De rentes bleven volgens gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) het hele jaar stabiel, op gemiddeld 1,47%. Ook de rentes op termijndeposito’s bleven stabiel, en een procentpunt hoger, op 2,53%. Met een gemiddelde inflatie in 2024 van 3,3%, blijven doorsnee spaarders zitten op een koopkrachtverlies.

Het gros van het Nederlands spaargeld staat op vrij opneembare spaarrekeningen: zo’n 391 miljard euro op een totaal van 483 miljard euro. Omdat de rentes op deze rekeningen ver achterblijven op de inflatie, verliezen Nederlanders dit jaar samengerekend zo’n 7,6 miljard euro aan koopkracht op spaargeld dat bij Nederlandse banken aangehouden wordt.

Ook in de afgelopen jaren slaagde de gemiddelde spaarder er niet in om de koopkracht van spaargeld op peil te houden. Zo bedroeg het verlies op spaargeld na inflatie op een vrij opneembare spaarrekening maar liefst 9,1% in 2022. In vijf jaar tijd is gemiddeld zo’n 16,5% aan koopkracht op vrij opneembaar spaargeld verdampt. Spaardeposito’s weten hun waarde beter te behouden, met een verlies van ongeveer 10,2% in vijf jaar tijd.

“Spaarders moeten actief blijven”

Jasper Berkhout, onderzoeker bij Raisin, drukt spaarders op het hart om in actie te blijven: “In 2024 constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat er te weinig concurrentie is op de spaarmarkt. Dit zorgt ervoor dat nog té veel mensen genoegen nemen met een lage rente. Door de inflatie verdampt spaargeld ieder jaar opnieuw. Spaarders moeten actief blijven, want er zijn hogere rentes beschikbaar op de markt.”

Eelco Habets, algemeen directeur Nederland van Raisin, heeft het volgende advies paraat: “Drie concrete stappen die spaarders kunnen nemen: zorg ervoor dat je alleen het hoognodige op je betaalrekening laat staan, overweeg een online spaarrekening met een hogere rente te openen in Nederland of in een ander Europees land en knip je spaargeld op. Geld dat je langer kunt missen, zet je vast op een termijndeposito met een vaste, hoge rente.”