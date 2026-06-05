CBS: Aantal Russische bedrijven in Nederland afgelopen tien jaar sterk gedaald

In tien jaar tijd is het aantal Russische bedrijven in Nederland gedaald, van 80 in 2014 naar 25 in 2024. 'Vanaf 2022 is het aantal multinationals met een Russisch meerderheidsbelang versneld afgenomen, nadat de EU de sancties tegen Rusland verder opschaalde', zo meldt het CBS vrijdag.

'Afname tegen de trend in'

'Dit ging tegen de trend in: het aantal buitenlandse multinationals groeide in deze periode met 37 procent', aldus het CBS op basis van de nieuwste cijfers. Het aantal werknemers bij bedrijven in Nederland onder Russische zeggenschap nam af van 1 276 in 2014 naar 176 in 2024.

1 op de 3 Russische bedrijven in financiële dienstverlening

Zowel in 2014 als in 2024 waren bedrijven onder Russische zeggenschap het vaakst actief in de financiële dienstverlening. In beide jaren was ongeveer 1 op de 3 Russische bedrijven actief in deze sector. Daarnaast is er ook een aantal Russische groothandelsbedrijven. In 2014 handelden deze bedrijven in verschillende goederen, waaronder brandstof, chemische producten en overige machines. Tien jaar later verhandelen 4 van de 5 Russische groothandels brandstoffen en chemische producten.

Drie kwart opgeheven of verplaatst na 2021

Van de 62 Russische bedrijven die eind 2021 nog actief waren in Nederland, is in 2024 39 procent opgeheven. Van 23 procent van deze bedrijven is de zeggenschap ongewijzigd gebleven en staan zij ook in 2024 onder zeggenschap van een Russisch moederbedrijf. De overige voormalige Russische bedrijven hebben hun moederbedrijf verplaatst naar een ander land, voornamelijk Nederland en Cyprus. In deze gevallen is het meerderheidsbelang niet langer in Russische handen.

Grotere Russische bedrijven

Vaak zijn het de grotere Russische bedrijven die hun moederbedrijf hebben verplaatst: 55 procent van de bedrijven die in 2024 in een ander land waren gevestigd, heeft 10 of meer werkzame personen (in Nederland).