Dit worden de nieuwe verhoogde uitkeringsbedragen per 1 juli 2026

Per 1 juli 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. 'Het minimumloon stijgt per 1 juli 2026 van afgeleid € 14,71 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,99 per uur', zo meldt het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Uitkeringen

De uitkeringen die worden aangepast zijn:

Participatiewet;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

Algemene Ouderdomswet (AOW);

Algemene nabestaandenwet (Anw);

Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);

Werkloosheidswet (WW);

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

Ziektewet (ZW);

Toeslagenwet (TW).

Uitkeringen gekoppeld aan minimumloon

'De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen', aldus het ministerie.