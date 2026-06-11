donderdag, 11. juni 2026 - 13:19 Update: 11-06-2026 13:21

Dit worden de nieuwe verhoogde uitkeringsbedragen per 1 juli 2026

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Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Per 1 juli 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. 'Het minimumloon stijgt per 1 juli 2026 van afgeleid € 14,71 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,99 per uur', zo meldt het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Uitkeringen

De uitkeringen die worden aangepast zijn:

Participatiewet;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
Algemene Ouderdomswet (AOW);
Algemene nabestaandenwet (Anw);
Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
Werkloosheidswet (WW);
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
Ziektewet (ZW);
Toeslagenwet (TW).

Uitkeringen gekoppeld aan minimumloon

'De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen', aldus het ministerie.

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