'Inspectie grijpt niet in bij falende thuiszorg'

Randvoorwaarden

De Consumentenbond analyseerde de 50 meest recente bezoeken die de IGJ aflegde bij thuiszorgorganisaties. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties bleken te voldoen aan alle 15 randvoorwaarden die nodig zijn voor het leveren van goede en veilige zorg. 24 organisaties scoorden hooguit op 4 van de 15 randvoorwaarden voldoende. 7 daarvan haalden zelfs geen enkele randvoorwaarde.

Ongeschoold personeel

De IGJ constateerde onder meer dat ongeschoold personeel verpleegkundige handelingen uitvoert zoals het toedienen van sondevoeding. Ook zijn er organisaties die fouten maken bij het geven van medicatie of die cliënten onterecht vastzetten. Na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeed meer dan de helft van de thuiszorginstellingen nog steeds niet aan alle randvoorwaarden. Sommige organisaties hadden zich in de tussentijd zelfs helemaal niet verbeterd.

'Pappen en nathouden'

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De inspectierapporten laten een alarmerend beeld zien van de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg. En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren'.

Alarmerend, actie VWS vereist

'In plaats van deze ondermaats presterende organisaties onder verscherpt toezicht te stellen, draagt de IGJ ze intern over aan een andere afdeling, waar het hele proces opnieuw begint. En de thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren. Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is. Dit is onacceptabel en wij eisen dan ook snel actie van de minister van VWS en de inspectie’, aldus Combée.