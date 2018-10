Interactief rekenmodel UMC Utrecht voorspelt effect medicatie op hartziekten

Calculators

'Met behulp van calculators kunnen artsen het risico op hart- en vaatziekten berekenen voor gezonde mensen, voor patiënten met hart- en vaatziekten, voor diabetespatiënten en voor ouderen boven 70 jaar', aldus het UMC Utrecht. Het resultaat voor deze groepen patiënten: effectiever voorkomen van hart- en vaatziekten door medicatie op maat, samen met de arts in de spreekkamer beslissen en kostenbesparing voor de zorg als geheel.

Effect zichtbaar

Op de website U-Prevent kunnen huisartsen, specialisten en patiënten het risico op hart- en vaatziekten berekenen van een individuele patiënt. De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie van een persoon. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert. Zo kunnen patiënt en arts in de spreekkamer samen beslissen om te starten of te stoppen met medicatie.

Keuzes in samenspraak maken

Judith Tjin-A-Ton is kaderhuisarts hart- en vaatziekten: ‘U-Prevent is een handige tool die de zorgverlener helpt bij het duidelijk communiceren over het risico van de individuele patiënt. Aan de hand van de schatting kan de patiënt in samenspraak met zijn arts/verpleegkundige keuzes maken over zijn therapie/behandeldoelen. De website is begrijpelijk voor zorgverlener en patiënt, en kan de kwaliteit van de voorlichting echt verbeteren.’

Effect individuele patiënt

U-Prevent is ontwikkeld door internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde Frank Visseren en Jannick Dorresteijn, arts in opleiding tot internist-vasculair geneeskundige van het UMC Utrecht. Frank Visseren: “Wereldwijd gebruiken heel veel mensen bloeddruk- en cholesterolverlagers en bloedverdunners voor preventie van hart- en vaatziekten. Onderzoek toont aan dat deze medicijnen gemiddeld genomen zeer effectief zijn. De medicatie werkt echter niet voor iedereen hetzelfde. Met U-Prevent kunnen we nu voor iedere individuele patiënt berekenen wat de optimale medicatie is.”

Behandeleffect bij levenslang gebruik

Met U-Prevent wordt het behandeleffect bij levenslang medicatiegebruik berekend. “De calculator voorspelt het aantal extra jaren zonder hart- en vaatziekten dat een persoon kan bereiken door preventieve behandeling”, zegt Dorresteijn. U-Prevent is gebaseerd op data van meer dan 700.000 patiënten in binnen- en buitenland. Deze gegevens zijn samengebracht door de Utrechtse onderzoekers dankzij internationale samenwerking met onderzoeksgroepen, en met financiële ondersteuning van de Hartstichting, Medcon International en ZonMw. Deze verzameling van ‘big data’ zijn gebruikt om slimme rekenmodellen te ontwikkelen.

Online calculator

U-Prevent is overal ter wereld gratis toegankelijk via www.U-Prevent.com. Het UMC Utrecht verwacht dat op korte termijn huisartsen, specialisten en patiënten in Europa en Amerika de website inzetten om het risico op hart- en vaatziekten en het levenslange behandeleffect te berekenen bij individuele patiënten. Internationale erkenning kwam er voor Nicole Jaspers, arts-onderzoeker die de prestigieuze Young Investigators Award heeft gewonnen op het internationale congres ESC (München) voor haar onderzoek ten behoeve van U-Prevent.