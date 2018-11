TBC vastgesteld bij student mboRijnland Leiden

Bij een van de MBORijnland studenten Economie van de vestiging Lammenschans in Leiden is besmettelijke tuberculose vastgesteld. Dit heeft MBORijnland donderdag bekendgemaakt.

Geen besmettingsgevaar in schoolgebouw

'Deze ziekte is met medicijnen zeer goed te genezen. De student is uiteraard thuis en wordt behandeld met medicijnen. We hebben meteen contact opgenomen met de GGD en gevraagd hoe we moeten handelen', aldus MBORijnland.

Mantoux-prik

De GGD heeft woensdag een contactonderzoek (Mantoux-prik) gedaan bij de klasgenoten en docenten van deze student. Hiermee moet de verdere verspreiding van de ziekte worden voorkomen. De GGD heeft MBORijnland verzekerd dat er geen enkel gevaar op besmetting in het gebouw is. MBORijnland heeft voortdurend contact met de GGD om een vinger aan de pols te houden.

GGD-onderzoek

De student heeft alleen veelvuldig en intensief contact gehad met de studenten in de klas en een aantal werknemers van de school. Zij hebben dus risico op besmetting gelopen. Deze studenten en medewerkers zijn door de GGD onderzocht. Er is volgens de GGD geen verder besmettingsgevaar.