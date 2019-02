Ruim 1,1 miljoen euro subsidie voor LUMC -onderzoek beroertes

Crowdfundingactie

Wat in 2017 begon als een crowdfundingsactie voor 50.000 euro is mede dankzij een grote particuliere donatie uitgegroeid tot CINTICS, een groot multicenter onderzoek naar een snellere diagnose voor patiënten met een beroerte. Naast onderzoekers van het LUMC zijn ook de Technische Universiteit Delft en Amsterdam UMC, locatie AMC betrokken.

Hersenbloeding- of infarct

Een beroerte ontstaat door een hersenbloeding of -infarct; de symptomen zijn gelijk, maar de oorzaak en de behandeling zijn tegenovergesteld. Bij een herseninfarct geldt: ‘tijd is brein’, omdat twee miljoen hersencellen per minuut afsterven. Nu gaat nog veel tijd verloren bij het stellen van de juiste diagnose.

Sneller informatie over oorzaak beroertes

CINTICS zal met behulp van nanotechnologie nieuwe methodes ontwikkelen om ultrakleine deeltjes in bloed, circulating nanotraces, te detecteren die informatie geven over de oorzaak van de beroerte. Bovendien kunnen de nanotraces informatie geven over de exacte locatie en de ernst van de beroerte. De onderzoekers gaan de nieuwe nanotechnologie testen in bloedmonsters van patiënten en vergelijken de testresultaten met de informatie van CT-scans.

Chip

De nanotechnologie wordt ontwikkeld op een ‘chip’ zo groot als een vingernagel, waardoor het mogelijk wordt de oorzaak van een beroerte al in de ambulance vast te stellen. Dit levert belangrijke tijdwinst op, omdat patiënten in de ambulance direct kunnen worden behandeld en naar het juiste ziekenhuis kunnen worden vervoerd voor aanvullende behandeling.