Amsterdam UMC: direct dotteren na een acute hartstilstand niet altijd noodzakelijk

Uit een studie van Amsterdam UMC, samen met 18 Nederlandse ziekenhuizen die dotterbehandelingen uitvoeren, is gebleken dat onmiddellijke hartkatheterisatie en dotteren geen grotere kans op overleven biedt bij gereanimeerde patiënten met een acute hartstilstand die niet veroorzaakt is door een hartinfarct. Dit meldt het Amsterdam UMC maandag.

Hartkatheterisatie

'Mensen die een hartstilstand krijgen die wel het gevolg is van een groot hartinfarct moeten wel zo snel mogelijk een hartkatheterisatie en dotterbehandeling ondergaan. Wanneer de oorzaak niet zo duidelijk is, is er vaak discussie onder artsen of de patiënten direct bij ziekenhuisopname of later een hartkatheterisatie nodig hebben’, vertelt Jorrit Lemkes, interventiecardioloog bij Amsterdam UMC. De resultaten van het onderzoek zijn op 18 maart gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Voor het eerst duidelijkheid over timing van katheterisatie

Dit is wereldwijd de eerste gerandomiseerde studie naar de timing van hartkatheterisatie na een hartstilstand. 552 patiënten, bij wie niet duidelijk was of een hartinfarct de hartstilstand veroorzaakte, deden hieraan mee. De helft van deze patiënten kreeg een directe hartkatheterisatie bij ziekenhuisopname, terwijl de andere helft de ingreep pas een aantal dagen later onderging.

Meer zekerheid over welke behandeling

Aanvullend zegt Lemkes: ‘Deze kennis geeft het reanimatieteam op de eerste hulp meer rust, omdat nu duidelijk is dat je niet meteen deze behandeling hoeft te geven. Je kunt de patiënt nu naar de intensive care brengen en daar laten herstellen. Daarna kun je alsnog de hartkatheterisatie en eventuele dotterbehandeling verrichten.’

Sneller de patiënt koelen

‘We hadden natuurlijk gehoopt dat directe katheterisatie de overleving zou verbeteren, maar ik denk dat er een aantal verklaringen zijn voor dit resultaat. Een hiervan is dat de primaire doodsoorzaak bij deze patiënten vaak neurologische schade is, en hierop heeft directe hartkatheterisatie geen invloed’, aldus Lemkes. ‘Bijkomstig resultaat van deze studie is dat artsen nu met meer zekerheid kunnen kiezen voor een snelle koeling van de patiënt in plaats van een katheterisatie. Want het koelen van de patiënt na een hartstilstand helpt neurologische schade te beperken.’