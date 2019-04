Nieuwe methode spoort prostaatkanker beter op

Radiologen in het UZ Gent voeren voortaan een MRI-geleide prostaatbiopsie uit in de MRI-scanner zelf (in-bore) bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Radioloog Pieter De Visschere: 'De nieuwe methode vergroot de kans op een vroege opsporing van prostaatkanker en neemt zo de onzekerheid weg bij patiënten met een afwijkende PSA-waarde in het bloed.'

Het UZ Gent is het eerste ziekenhuis in België dat met de nieuwe technologie werkt.

Eerste tekenen van prostaatkanker

Mannen met een verhoogde PSA- (prostaat specifiek antigeen) waarde in het bloed hebben mogelijk prostaatkanker maar enkel een biopsie geeft uitsluitsel over de aanwezigheid, de uitgebreidheid en de agressiviteit van de tumor. Patiënten ondergaan vaak op voorhand een MRI-scan van de prostaat die toont of er afwijkingen zichtbaar zijn in de prostaat. Als dat zo is, volgt er een doelgerichte biopsie naar de afwijkingen.

Bestaande biopsiemethodes niet sluitend

De gerichte biopsie kon tot nu toe op twee manieren verlopen: de arts gaat met de MRI-beelden in het achterhoofd een echogeleide biopsie uitvoeren naar de zone waar de afwijking zich ongeveer moet bevinden of de arts gebruikt een software waarmee hij de MRI-beelden op de live echobeelden kan plaatsen. Beide methodes zijn voldoende bij de meeste patiënten, maar bij kleine of moeilijk bereikbare letsels zijn ze niet ideaal.

MRI-geleide prostaatbiopsie in de MRI-scanner

'We bieden deze patiënten vanaf nu een in-bore MRI-geleide prostaatbiopsie aan,' vertelt Dr. De Visschere. 'Deze biopsie gebeurt in de MRI-scanner waarbij de positie van de naald tijdens de biopsie voortdurend gecontroleerd wordt met MRI-scans. De biopsie wordt uitgevoerd door een kleine robot die verbonden is met de MRI-scanner, de remote controlled manipulator van Soteria Medical. We besturen de robot vanop afstand en nemen 2 of 3 doelgerichte biopten van de verdachte afwijking.'

Minder onzekerheid

Radioloog prof. dr. Geert Villeirs licht de voordelen toe: 'De belangrijkste reden om deze methode toe te passen, is de precisie te verhogen.' Soms is op de MRI-scan een kleine verdachte afwijking te zien, maar brengt een klassieke biopsie vervolgens geen afwijkingen aan het licht. Als de PSA-waarde daarna blijft stijgen, stellen we ons vraag of er wel een representatief stukje weefsel uit de MRI-afwijking weggenomen werd en blijft de patiënt in onzekerheid. Tot voor kort kon dan enkel een nieuwe klassieke biopsie gedaan worden, soms zelfs meermaals.

'Met de in-bore MRI-geleide prostaatbiopsie kunnen we nu verzekeren dat de biopsienaald wel degelijk in de verdachte afwijking terechtkomt en het weggenomen stukje weefsel representatief is. Dit neemt de onzekerheid weg,' zegt prof. Villeirs. 'In tegenstelling tot de andere methodes zijn er ook minder puncties nodig en is de kans op complicaties dus kleiner.'

50 patiënten per jaar

Jaarlijks krijgen 8.366 mannen de diagnose van prostaatkanker[1]. Het UZ Gent voert jaarlijks ongeveer 500 prostaatbiopsieën uit. Ongeveer 50 onder hen zullen in aanmerking komen voor deze nieuwe methode. Voorlopig kan de patiënt nog niet rekenen op terugbetaling.