Suiker, zout en verzadigd vet in voeding in 2018

De Nederlandse overheid wil dat iedereen makkelijk voor gezonde producten kan kiezen. Daarom stimuleert de overheid dat producenten afspraken maken over de maximale hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen. Het aantal producten dat in 2018 aan deze afspraken voldeed, wisselt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De afspraken over hoeveel zout, suiker en verzadigd er maximaal in voedingsmiddelen mag zitten, komen voort uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Deze afspraken gelden voor een klein deel van het productaanbod. Het is mogelijk om nog gezondere producten te maken. Dat kan door voor meer producten afspraken te maken of de huidige afspraken strenger te maken.

In 2018 gebruikten fabrikanten bij 85 procent van de vleeswaren de maximale hoeveelheid zout of minder. Dat gold ook voor 58 procent van de vleesconserven. Ook in 68 procent van de soepen en bouillons en 71 procent van de sauzen hielden de fabrikanten zich aan de afspraken.

In 94 procent van de vleeswaren en 72 procent van de cakes met margarine zat de maximale hoeveelheid verzadigd vet of minder.

Voor sommige productgroepen zijn de gegevens van de Levensmiddelendatabank niet geschikt om de afspraken te controleren. Bijvoorbeeld omdat de afspraak gaat over toegevoegde suikers, terwijl alleen informatie over het totale suikergehalte aanwezig is.

Nieuwe werkwijze

Om de productsamenstelling te volgen ontwikkelde RIVM in 2018 een nieuwe manier van werken. De nieuwe werkwijze gebruikt productgegevens uit de Levensmiddelendatabank. Supermarkten en fabrikanten leveren hiervoor productgegevens aan. Door de nieuwe werkwijze zijn gegevens over veel meer producten beschikbaar. Dat zijn er ruim 50.000 meer dan hiervoor. Omdat de gegevens dit keer op een andere manier zijn verzameld, kan er niet gezegd worden of de gehalten door de jaren heen zijn gedaald en in welke mate. Deze nieuwe werkwijze zal de komende jaren worden gebruikt om de productsamenstelling te volgen.