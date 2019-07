IGJ: Verpleeghuizen zetten in op persoongerichte zorg

In ongeveer driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers. De zorg wordt georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt, zo blijkt uit de eerste resultaten van de bezoeken die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet sinds het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg er is.

Bezoek IGJ

De IGJ bezoekt de komende jaren alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. Zorgorganisaties staan voor de grote opgave om te blijven innoveren en samenwerken om, ondanks het bestaande personeelstekort, goede zorg te blijven bieden. De inspectie toetst de kwaliteit met een toetsingskader, gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het toezicht is opgedeeld in drie thema’s: Aandacht voor persoonsgerichte zorg, Werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers, Sturing op kwaliteit en veiligheid.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg betekent dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan bij het vormgeven van de zorg. De afgelopen jaren is er voor dit onderwerp veel aandacht geweest in de samenleving. De inspectie ziet in de inspectiebezoeken terug dat verpleeghuizen persoonsgerichte zorg belangrijk vinden en hierop inzetten. Bij het grootste deel van de bezochte zorgorganisaties hebben cliënten waar mogelijk zelf de regie, kennen zorgmedewerkers zijn of haar wensen en ervaren cliënten nabijheid, vertrouwen en respect. Verpleeghuizen die nog niet voldoende scoren op dit onderwerp kunnen leren van de collega-organisaties waar persoonsgerichte zorg al de dagelijkse praktijk is.

Voldoende deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid

De uitkomsten van de inspectie op de twee andere thema’s, die van voldoende deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid, laten zien dat daar verbetering mogelijk is. In veel zorgorganisaties zijn niet voldoende of niet voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar in verhouding tot de aanwezige zorgvraag vanuit de cliënten. Daarnaast vraagt het systematisch sturen op kwaliteit en veiligheid aandacht. Zo is het belangrijk om na een incident verbetermaatregelen door te voeren. Op die manier worden zorgmedewerkers in staat gesteld om steeds betere zorg te bieden. Daarnaast is het de taak van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur, waarin de zorgmedewerker open kan zijn over zijn twijfels en dilemma’s. Alleen zo kan iedereen binnen de zorgorganisatie leren van elkaar.

Reeds 300 verpleeghuiszorgorganisaties bezocht

De inspectie komt tot deze conclusies nadat zij 300 verpleeghuiszorgorganisaties door heel Nederland heeft bezocht. Op igj.nl/verpleeghuiszorginbeeld zijn de landelijke resultaten te zien van deze toezichtbezoeken, daarnaast is op de site van de inspectie op een overzichtskaart te zien welke instellingen er bezocht zijn en wat de bevindingen van de inspectie op deze locaties waren.