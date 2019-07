Onderzoek naar effect stopzetten medicatie bij jarenlang stabiele MS

Behandeling stopzetten

Als jarenlang geen ziekteactiviteit te zien is, rijst de vraag bij artsen en patiënten of de behandeling gestopt kan worden. Nieuw onderzoek van neurologen Eva Strijbis en Joep Killestein van het UMC Amsterdam moet hier een antwoord op geven.

Ontstekingen centraal zenuwstelsel

MS wordt gekenmerkt door ontstekingen in het centraal zenuwstelsel zichtbaar op MRI en wat leidt tot aanvallen van klachten, een zogenaamde schub. Strijbis en Killestein willen weten of patiënten die minimaal vijf jaar geen ontsteking in het centraal zenuwstelsel hebben gehad, veilig de behandeling kunnen stoppen. Hiervoor hebben ze subsidies gekregen van Stichting MS Research en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Twee groepen

Het onderzoek zal plaatsvinden in meerdere Nederlandse ziekenhuizen, waarbij twee groepen met elkaar vergeleken worden: een groep die medicatie blijft gebruiken en een groep die stopt met medicatie. De deelnemers worden gedurende 2 jaar intensief gevolgd op het ontstaan van nieuwe ontstekingsactiviteit in het centraal zenuwstelsel. Hiervoor worden de deelnemers regelmatig gezien in het eigen ziekenhuis voor een neurologisch onderzoek, een MRI-scan en bloedonderzoek.