Zorgvragers zoeken online naar gezondheidsinformatie en behandelingen

Zes op de tien zorggebruikers gaat zelf op zoek naar informatie over zijn gezondheid of aandoening. Dit meldt Nivel donderdag.

Behandelingen

'Van hen zoekt het overgrote deel online (79%). Informatie over mogelijke behandelingen is het meest gezocht (37%) en slechts een klein deel zoekt naar informatie over zorgaanbieders (17%)', aldus Nivel die dit en meer onderzocht binnen de Transparantiemonitor, die loopt van 2018 tot 2022.

Schat aan informatie

Het internet biedt een schat aan informatie over de zorg, zoals informatie over aandoeningen, over zorgaanbieders en over zorgbehandelingen. Dit roept een aantal vragen op: hoeveel zorggebruikers zoeken zelf naar informatie? Hoe intensief wordt het internet hiervoor geraadpleegd? Naar welk soort informatie zoeken zorggebruikers het meest? En wat zijn hun ervaringen hiermee; waar hebben ze iets aan gehad?

Het onderzoek

In 2018 hebben leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel voor de Transparantiemonitor 2018-2022 een vragenlijst ingevuld over het zoeken naar en gebruiken van informatie over gezondheidsklachten, behandelingen en zorgaanbieders. In de bijgaande infographic presenteren we de uitkomsten van het onderzoek.

De Transparantiemonitor 2018-2022

De Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel is een meerjarig project dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe in 2018 zijn gedaan, worden door het Nivel apart gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst