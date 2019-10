Meer bewijs gevonden dat mensen met een hond langer leven

Lagere bloeddruk

Eerdere studies toonden al aan dat hondenbezit sociale isolatie vermindert, lichamelijke activiteit verbetert en de bloeddruk verlaagt. Het nieuwe werk bouwt daarop voort, zegt Dr. Glenn N. Levine, die een commissie leidde die een rapport uit 2013 schreef over de eigendom van huisdieren voor de American Heart Association.

Hartaanval

Een studie uit Zweden vergeleek hondeneigenaren en niet-eigenaren na een hartaanval of beroerte. Records van bijna 182.000 mensen die een hartaanval hadden gehad en bijna 155.000 mensen die een beroerte hadden gehad werden onderzocht. Hondenbezit werd bevestigd met gegevens van de Zweedse Raad van Landbouw, waar registratie van hondenbezit verplicht is sinds 2001, en de Zweedse Kennel Club, waar rashonden zijn geregistreerd sinds 1889.

Alleenstaanden

In vergelijking met mensen die geen honden hadden, hadden eigenaren die alleen woonden een 33% lager risico om te overlijden na een ziekenhuisopname voor een hartaanval. Voor hondeneigenaren die samenwoonden met een partner of kind, was het risico 15% lager. Bij mensen die door een beroerte werden getroffen zagen de onderzoekers een soortgelijk voordeel. Het risico op overlijden na opname in het ziekenhuis was 27% lager. Het was 12% lager als ze samenwoonden met een partner of kind.

Minder sociaal-isolement

'We weten dat sociaal isolement een sterke risicofactor is voor slechtere gezondheidsresultaten en voortijdige sterfte,' zei co-auteur Dr. Tove Fall, een arts voor diergeneeskunde en een professor aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. 'Eerdere studies hebben aangetoond dat hondenbezitters minder sociaal isolement ervaren en meer interactie hebben met andere mensen. Bovendien is het houden van een hond een goede motivatie voor lichamelijke activiteit, wat een belangrijke factor is bij revalidatie en geestelijke gezondheid.'

10 onafhankelijke onderzoeken

De tweede set onderzoekers beoordeelde patiëntgegevens van meer dan 3,8 miljoen mensen in 10 afzonderlijke onderzoeken. In vergelijking met niet-eigenaren hadden hondeneigenaren een 24% lager risico om aan welke oorzaak dan ook te sterven; een verminderd risico van 31% om te overlijden aan cardiovasculaire problemen; en een 65% verminderd risico om te overlijden na een hartaanval.

'Resultaten zeer positief'

De studie hield geen rekening met factoren zoals betere fitness of een algehele gezondere levensstijl die zou kunnen worden geassocieerd met hondenbezit, zei co-auteur Dr. Caroline Kramer, een endocrinoloog en clinicuswetenschapper bij Leadership Sinai Center for Diabetes in Mount Sinai Hospital in Toronto . 'De resultaten waren echter zeer positief.' Als hondeneigenaar zei Kramer toen ze haar miniatuur Schnauzer, Romeo, had geadopteerd: 'Het verhoogde lichamelijke activiteit elke dag, en hij heeft mijn dagelijkse routine gevuld met vreugde en onvoorwaardelijke liefde.'

Waarschuwing

Tove waarschuwde echter dat er meer onderzoek moet worden gedaan voordat mensen om gezondheidsredenen honden worden voorgeschreven. 'Bovendien, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, mogen honden alleen worden gekocht door mensen die het vermogen en de kennis hebben om het huisdier een goed leven te geven.'