Vijf miljoen euro voor leefstijlgeneeskunde

Impact leefstijl op gezondheid

Blokhuis: 'We weten steeds meer over de enorme impact die leefstijl kan hebben op onze gezondheid. Door leefstijlziekten overlijden elk jaar zo’n 35.000 mensen. Als je niet rookt, gezond eet, niet te veel alcohol drinkt en regelmatig beweegt, heb je een grotere kans dat je gezond bent en kun je zelfs gezondheidsproblemen overwinnen. Maar we weten ook allemaal uit de dagelijkse praktijk dat gezond leven veel makkelijker is gezegd dan gedaan. Een van de vraagstukken waar we verder op moeten komen is: hoe kunnen we mensen helpen en begeleiden om gezonder te leven? Artsen spelen daar natuurlijk een cruciale rol in. Ik hoop dat deze extra investeringen in leefstijlgeneeskunde onderzoek daar kunnen bijdragen.'

Speeltuinen 5 jaar eerder rookvrij

Deze extra investering bouwt voort op de beweging die is ingezet met het Nationaal Preventieakkoord waarin met meer dan 70 partijen, waaronder ook zorgprofessionals en ziekenhuizen, afspraken zijn gemaakt om een gezonde leefstijl te bevorderen. Over de voortgang van het Preventieakkoord heeft staatssecretaris Blokhuis een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief kondigt hij ook aan dat zijn gesprekken met NUSO, de branchevereniging voor speelplekken, ertoe hebben geleid dat speeltuinen 5 jaar eerder rookvrij worden dan in het preventieakkoord was afgesproken. De afspraak was alle speeltuinen rookvrij in 2025, NUSO streeft er nu naar om dat in 2020 te realiseren.