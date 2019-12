72% van de Nederlanders weet niet wat te doen bij oogletsel door vuurwerk

Nederlanders hebben weinig kennis over EHBO bij vuurwerkletsel. Slechts vier op de tien kan eerste hulp verlenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Het Oogziekenhuis Rotterdam. Voor oogletsel ligt dit nog lager. Slechts 28% is op de hoogte van de juiste handelswijze: het oog spoelen. Uit een vergelijkbaar onderzoek uit 2016 bleek dat toen slechts 13% wist wat te doen

"Het kennisniveau over EHBO bij oogletsel is zeker verbeterd, maar nog steeds veel te laag. Dit is ernstig, want de juiste handeling kan het verschil maken tussen een oog redden of verliezen," aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO bij het Rode Kruis. Via de EHBO-app geeft het Rode Kruis tips hoe EHBO te verlenen bij vuurwerkletsel.

Oogletsel

Vorig jaar tijdens de jaarwisseling had een kwart van de vuurwerkslachtoffers die bij het ziekenhuis kwam oogletsel. Het belangrijkste advies blijft om zo snel mogelijk het oog te spoelen met water als de pupil rond is en het oog nog intact is. "Het kruit moet eruit. Op deze manier wordt het chemisch letsel aan het oog zoveel mogelijk beperkt." aldus Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis Rotterdam.

Als het oog niet meer intact is en de pupil vervormd, is het belangrijk niet op het oog te drukken. De Faber: "Als het oog gebarsten of gescheurd is, dan is het belangrijk te voorkomen dat de kostbare structuren in het oog verloren gaan. Laat daarom het oog zoveel mogelijk met rust en zoek zo snel mogelijk deskundige medische hulp."

Ruim driekwart van de Nederlanders weet wél wat te doen bij een brandwond: koelen met lauw kraanwater. Een grote huidwond moet je niet schoonspoelen, maar afdekken met een steriel verband. Dit weet slechts twee op de tien Nederlanders. Gaat het om een flinke bloeding, druk die dan dicht met bijvoorbeeld een doek en bel 112. Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste mensen zich weinig zorgen maken over vuurwerkletsel. Slechts 5% maakt zich hier grote zorgen over. Toch meldden zich vorig jaar nog bijna 400 mensen met vuurwerkletsel in het ziekenhuis. Nijhof: "Juist tijdens de jaarwisseling is EHBO extra van belang. Hulpdiensten zijn mogelijk druk. Omstanders zijn als eerste ter plaatse. Als zij weten wat te doen, kan dat een gigantisch verschil maken."