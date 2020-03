Gezonde voeding na darmkanker verbetert kwaliteit van leven

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Hong Kong en de Universiteit van Birmingham. Het laat zien dat mensen die na de behandeling van darmkanker minder vlees en bewerkte graanproducten (zoals witbrood of witte pasta in plaats van de volkoren varianten) eten een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook ervaren ze minder last van depressieklachten.

Kwaliteit van leven

Darmkanker en de behandeling ervan hebben vaak een grote impact op de kwaliteit van leven. In dit onderzoek is er gekeken naar factoren specifiek voor de kwaliteit van leven bij kanker, waaronder de mate van pijn en ongerustheid gerelateerd aan de ziekte.

Interventiestudie: aanpassen van voeding en leefstijl

In het nieuwe onderzoeksproject hebben onderzoekers gekeken naar het effect van het aanpassen van voeding en de mate van lichaamsbeweging bij mensen met darmkanker. Het onderzoek werd gedaan binnen één jaar na afronding van de behandeling van kanker en duurde twee jaar. In totaal deden er 223 mensen mee aan deze interventiestudie. Het betrof mensen bij wie darmkanker in verschillende stadia was vastgesteld.

De voedingsinterventie was erop gericht om mensen minder vlees (minder dan 5 porties vlees per week, waarvan minder dan 2 porties bewerkt vlees zoals vleeswaren) en minder bewerkte graanproducten (bijvoorbeeld witbrood en witte pasta) te laten eten. Het onderdeel over lichaamsbeweging had als doel om deelnemers 5 dagen per week 30 minuten matig-tot-intensieve lichamelijke activiteit te laten doen in de eerste 6 maanden, vervolgens 5 dagen per week 60 minuten matig-tot-intensieve lichamelijke activiteit.

Darmkanker: een van de meest voorkomende kankersoorten

In 2019 kregen 12.871 Nederlanders de diagnose darmkanker. Dit waren meer mannen dan vrouwen: 6.847 mannen ten opzichte van 6.024 vrouwen. Hiermee is darmkanker een van de meest voorkomende kankersoorten.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 100.000 mensen die in de afgelopen 20 jaar de diagnose darmkanker hebben gekregen. Dit is een diverse groep bestaande uit o.a. mensen die al klaar zijn met de behandeling, mensen die worden behandeld en mensen die pas recentelijk de diagnose hebben gekregen.

Prof. dr. ir. Ellen Kampman, Hoogleraar Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research: “Door voortgang op het gebied van vroege opsporing en behandeling leven steeds meer mensen langer na de diagnose darmkanker. Deze mensen hebben veel behoefte aan handvatten om weer grip te krijgen op hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. De bevindingen van deze interventiestudie zijn ontzettend waardevol. Het toont aan dat mensen ook na behandeling zorg en ondersteuning moeten krijgen.”

Suzanne Vonk, Diëtist en Onderzoeksmedewerker bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Dagelijks krijgen wij vragen over voeding tijdens en na behandeling van kanker. Zowel mensen met de diagnose kanker, naasten als zorgprofessionals hebben behoefte aan betrouwbare adviezen op dit gebied. Met onze website Voedingenkankerinfo.nl beantwoorden wij al ruim 200 veelgestelde vragen. Daarnaast kan iedereen bij ons terecht met al hun vragen over voeding en kanker via vragen@wkof.nl.”