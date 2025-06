Hitte aanpak 2025 moet aantal vroegtijdige overlijdens in 2050 halveren

Halveren vroegtijdige overlijdens

'Hierin laten zij zien wat het Rijk en maatschappelijke partners doen om de gevolgen van aanhoudende hitte te beperken. De aanpak richt zich op concrete acties op de korte termijn die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mensen in de gebouwde omgeving. Het doel voor de lange termijn is om het aantal mensen dat door hitte vroegtijdig overlijdt, in 2050 te halveren', aldus het ministerie.

Terugdringen broeikasgassen

Naast zo goed mogelijk omgaan met vaker voorkomende extreme hitte werkt het kabinet ook aan het terugdringen van broeikasgassen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Vier themalijnen

De Hitte aanpak 2025 is onderverdeeld in vier themalijnen: gebied, gebouw, gezondheid en calamiteiten. Zo vinden partijen die de gevolgen van hitte willen beperken, zoals gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, makkelijk per thema wat er al gebeurt.

1. Gebied: We maken de leefomgeving groener en koeler

De themalijn Gebied richt zich op het vergroenen en verkoelen van de leefomgeving. Denk aan het aanleggen van schaduwplekken, plaatsen van watertappunten en het verminderen van bestrating. Dit helpt om de temperatuur in woonwijken te verlagen en het verblijf buiten aangenamer te maken.

2. Gebouw: woningen comfortabel en gezond

De themalijn Gebouw focust op het beperken van hitte in woningen en gebouwen. Belangrijke maatregelen zijn goede isolatie, ventilatie en zonwering. Hiermee wordt niet alleen oververhitting voorkomen, maar ook onnodig gebruik van airco’s en het bijbehorende hoge energieverbruik tegengegaan.

3. Gezondheid: gezond blijven in tijden van klimaatverandering

In de themalijn ‘Gezondheid’ ligt de nadruk op bewustwording en preventie van hittegerelateerde klachten. Zo moet het aantal gemeenten met een hitteplan groeien van 90 naar 180. Zo’n plan bevat afspraken over verantwoordelijkheden en maatregelen bij een periode van hitte. Ook wordt de communicatie over hitte duidelijker door ‘hittekracht’ te gebruiken, waarmee een getal op de schaal van 1 tot 10 de intensiteit van de hitte aangeeft.

4. Calamiteiten: als hittestress de maatschappij ontwricht

Tot slot richt de themalijn Calamiteiten zich op goede voorbereiding op hittecrisissen. Denk aan duidelijke waarschuwingssystemen en protocollen. Zo weten (lokale) overheden, hulpdiensten en zorgverleners precies wat zij moeten doen bij een hittecrisis.

Samen aan de slag

De aanpak biedt mooie voorbeelden om van elkaar te leren én praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. De ministeries zullen het groeiende netwerk met maatschappelijke organisaties jaarlijks fysiek bijeenbrengen om verdere actie, kennisdeling en samenwerking te stimuleren.

Aanpak langere termijn

De Hitte aanpak 2025 richt zich op concrete acties op de korte termijn. Daarnaast werkt het werkt het Rijk ook aan een breder plan voor de toekomst. In 2026 komt het kabinet met de nieuwe Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS '26), waarin ook de langetermijnaanpak voor hitte een plek krijgt.