Haagse organisaties nemen voortouw in strijd tegen huidkanker met Zonvenant

Verschillende organisaties in Den Haag zetten een belangrijke stap in de preventie van huidkanker door de ondertekening van het Zonvenant. Het Zonvenant is een samenwerking tussen organisaties en het Nationaal Huidfonds, die zich samen inzetten voor structurele zonbescherming om huidkanker te voorkomen, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren.

Diverse Haagse organisaties, zoals GGD Haaglanden, HagaZiekenhuis Huidkliniek, De Haagse Hogeschool, de Haagse Voetbalacademie en Stichting Werken aan de Sportstad Den Haag (WSDH) - een netwerk van ruim 80 sportprofessionals die zich dagelijks inzetten voor sportstimulering via 90 scholen, 35 playgrounds en meer dan 80 sportverenigingen - hebben het Zonvenant inmiddels ondertekend. Samen committeren zij zich aan praktische maatregelen zoals het aanbieden van schaduwplekken, het stimuleren van insmeerbeleid en het geven van voorlichting over zonveilig gedrag op scholen, opvanglocaties en sportvelden.

“Wij zijn trots dat Den Haag zich zo sterk maakt voor huidgezondheid,” zegt Marijne Landman, Directeur Nationaal Huidfonds. “Het is fantastisch dat zoveel organisaties het belang van huidkankerpreventie onderschrijven en bereid zijn samen te werken voor een effectieve aanpak. Samen creëren we beweging!”

Organisaties Den Haag geven voorbeeld

Hoewel organisaties in Den Haag lokaal verantwoordelijkheid nemen, is er op landelijk niveau meer nodig. Het Nationaal Huidfonds pleit voor het opnemen van huidkanker in het nationaal preventiebeleid, zodat er structureel aandacht voor is. Huidkanker is de meest voorkomende en snelst groeiende vorm van kanker. Jaarlijks krijgen zo’n 80.000 Nederlanders de diagnose huidkanker.