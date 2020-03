Premier Rutte: We laten u niet in de steek

De overheid en deskundigen proberen de gevolgen van het virus zo beperkt mogelijk te houden door het proberen te controleren. Het virus ongeremd zijn gang laten gaan zou een overbelasting van de gezondheidszorg tot gevolg hebben. De maatregelen die Nederland momenteel zijn genomen zijn allemaal in overleg gegaan met deskundigen. De premier riep ook op om alléén naar de deskundigen te luisteren

Rutte liet weten dat er ook oog is voor de ondernemers en zzp’ers die door de crisis in financieel zwaar weer terecht komen. “Wel laten u niet in de steek”, aldus de premier. Niemand mag zijn baan verliezen, of geen bedrijf mag omvallen door de ontstane crisis.

Tot slot zei de premier: 'Let een beetje op elkaar'.