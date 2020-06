Rode Kruis: Koel verstandig en denk na over gebruik ventilator bij hitte

Het Rode Kruis roept iedereen op in deze tijd van het coronavirus goed na te denken over het gebruik van een ventilator met het oog op het voorspelde warme weer. Zo kan een ventilator prima gebruikt worden binnen één huishouden. Maar bij gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte wordt geadviseerd dit alleen te doen als er geen andere koelingsmogelijkheden aanwezig zijn, en het liefst altijd in combinatie met het naar binnen blazen van verse lucht.

Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis: “Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht moeten extra alert zijn. Zij zijn vatbaarder voor hitte (uitdroging en oververhitting liggen op de loer), maar lopen ook risico om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen. In deze tijd, waarin opgeroepen wordt drukte te vermijden, willen we mensen waarschuwen om goed na te denken waar ze verkoeling zoeken en hoe.”

Verse lucht

Het Rode Kruis raadt risicogroepen aan uit voorzorg de openbare ruimtes zoveel mogelijk te vermijden, als er een ventilator aanstaat. Als het echt niet anders kan, dan kan de ventilator het best zo geplaatst worden dat de luchtstroom niet direct via personen gaat, maar via een muur. Sowieso is het belangrijk te zorgen voor zoveel mogelijk verse lucht, bijvoorbeeld door een raam open te zetten.

De hulporganisatie raadt iedereen aan extra goed op elkaar te letten bij hitte. Juist in sommige steden kan de temperatuur flink oplopen, ook binnenshuis. Een dagelijkse check bij de mensen die nu extra risico lopen is aan te bevelen. “Juist nu we uit zorg voor elkaar fysieke afstand tot elkaar houden, is het belangrijk om oog te houden voor mogelijke risico’s. Ga na of de ander echt genoeg drinkt, het huis niet te warm wordt en bied eventueel hulp aan tijdens hitte om mensen te ontlasten, zoals door het doen van boodschappen,” legt Breedijk uit.