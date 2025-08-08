Twee aanhoudingen voor bedreigen schrijfster en columnist

De politie arresteerde deze week twee personen op verdenking van het bedreigen van een bekende Nederlandse schrijfster en columnist bij de Telgraaf.

Twee aanhoudingen

De politie ontving meerdere aangiftes van de schrijfster over diverse (online) bedreigingen die tegen haar gericht waren. De recherche deed samen met digitaal specialisten onderzoek naar de bedreigingen. Het onderzoek leidde ertoe dat er twee verdachten in beeld kwamen. Dinsdag 5 augustus werd de eerste verdachte aangehouden: een 26-jarige man uit Purmerend. Donderdag 7 augustus volgde de tweede aanhouding van een 21-jarige man uit Best. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bedreigingen zijn strafbaar

Het bedreigen of intimideren van schrijvers of journalisten is probleem wat vaak voorkomt. De bedreigingen spelen zich vooral online af en vaak bij auteurs die zich uitspreken over gevoelige kwesties. Een appje, een e-mail, een reactie via social media of mondeling; in alle gevallen is een bedreiging strafbaar. Voel je je bedreigd, neem dan vooral contact op met de politie. Bel 112 als er spoed is. Bel anders 0900-8844.