Jongen (17) overleden na schietincident Meernhof Amsterdam Zuid-Oost

Donderdagavond 7 augustus heeft een schietincident plaatsgevonden op de Meernhof in Amsterdam Zuid-Oost. 'Een 17-jarige jongen is uiteindelijk aan zijn verwondingen komen te overlijden. De politie is een groot onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie zojuist.

Melding schietincident bij voetbalveld

Rond 21.30 uur krijgen collega’s een melding van een schietincident op de Meernhof ter hoogte van het voetbalveld in Amsterdam Zuid-Oost. Ze treffen het slachtoffer in kritieke toestand aan. 'Ter plaatse en onderweg naar het ziekenhuis wordt het slachtoffer nog gereanimeerd, maar helaas blijken de verwondingen voor de jongen fataal en komt hij te overlijden. De verdachte(n) zijn gevlucht en niet meer aangetroffen', aldus de politie die een groot onderzoek is gestart.

Getuigen

Heeft u rond 21.30 uur iets gezien of gehoord van dit heftige incident op of rond de Meernhof in Amsterdam Zuid-Oost? Of heeft u meer informatie over wat de aanleiding kan zijn van het schietincident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en vraag naar Team Criminele Inlichtingen. Anoniem melden kan via M.: 0800-7000.