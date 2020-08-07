Bijna 1.600 kilo cocaine aangetroffen in twee voertuigen in Gorinchem

De politie Oost-Nederland heeft in een lopend drugsonderzoek een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. 'Het gaat om in totaal ruim 1600 kilo met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s. Vier verdachten zitten nog altijd vast', zo laat de politie vandaag weten.

Vervolgonderzoek leidt naar 1.600 kilo cocaïne

De eerste vangst was er op 26 juni, toen een 53-jarige man uit Apeldoorn werd aangehouden in Ede. Bij hem werd bijna zestig kilo cocaïne aangetroffen. In het vervolgonderzoek kwam de politie op 8 juli uit in Gorinchem. 'Daar werd in twee voertuigen bijna 1600 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Drie mannen van 22, 37 en 54 jaar uit Rotterdam konden direct worden aangehouden. Op een locatie in Gorinchem en een locatie in Lelystad vonden doorzoekingen plaats', aldus de politie donderdag.

Hoge prioriteit

Voor zowel politie als het Openbaar Ministerie (OM) hebben zaken als deze hoge prioriteit. De (grootschalige) handel in verdovende middelen heeft enorme en ontwrichtende effecten op de samenleving en gaat meer dan eens gepaard met geweld, afpersingen en zelfs liquidaties. Denk daarnaast aan de maatschappelijke gevolgen van verslavingen voor de verslaafden en hun omgeving, verslechtering van de leefomgeving en ondermijning (crimineel geld uit de onderwereld, dat wordt geïnvesteerd in de bovenwereld).

Verdenking

De aangehouden mannen worden verdacht van het opzettelijk voorhanden hebben van een grote hoeveelheid verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.