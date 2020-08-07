Ruzie bij voordringen in rij voor kassa supermarkt loopt uit op ernstige mishandeling

Iemand bij de kassa aanspreken op voordringen en dit uiteindelijk moeten bekopen met een harde klap. 'Woensdagmiddag 6 augustus ontstaat er een ruzie tussen twee mannen bij een supermarkt aan het Bos en Lommerplein. Uiteindelijk gaat het 53-jarige slachtoffer met zwaar letsel naar het ziekenhuis', meldt de politie die een onderzoek is gestart donderdag.

Hard geslagen

Rond 15.00 uur staan de twee mannen in de rij bij de kassa wanneer er een woordenwisseling ontstaat. Dan slaat de verdachte het slachtoffer zo hard dat hij op de grond valt en ernstig gewond raakt. Hij is onaanspreekbaar wanneer hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd.

Verdachte gevlucht

Op het moment dat agenten ter plaatse komen, is de verdachte gevlucht. Hij gaat er te voet vandoor in de richting van de Griseldestraat. De politie komt graag in contact met getuigen die hebben gezien waar de verdachte heen is gegaan, of andere informatie hebben die het onderzoek verder kan helpen. Dit doorgeven kan telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.