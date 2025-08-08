Jonge vrouw (24) vermist, politie doet dringende oproep

Sinds donderdagochtend 7 augustus wordt in Almere een 24-jarige vrouw vermist. De politie heeft een foto van haar online gezet op de site van de politie.

Ingestapt bij man

De vrouw is het laatst gezien in Almere, bij de Albert Heijn supermarkt aan de Olivier van Noortstraat 32. De vrouw is die donderdagochtend rond 10.00 uur bij een man in een auto gestapt. Ook van de man heeft de politie een foto online gedeeld.

Grijze peugeot 307 SW

'De man rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot, type 307SW (stationcar), met kenteken 36-LH-RN maar de politie kan niet uitsluiten dat de man gebruik maakt van een andere auto personenauto met een andere kleur', aldus de politie.

Ernstige zorgen om veiligheid vrouw

De politie maakt zich ernstige zorgen om de veiligheid van de vrouw, omdat er aanwijzingen zijn dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Heeft u de vrouw, de man of de auto gezien? Bel dan direct de politie via 112.