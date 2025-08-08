Dode en zwaargewonde bij frontale aanrijding in Waalwijk

Bij een frontale aanrijding donderdagmiddag tussen twee auto’s in Waalwijk is een bestuurder (29) om het leven gekomen. 'De bestuurster van de andere auto raakte zwaargewond', zo meldt de politie vrijdag.

Frontale botsing

Beide auto’s reden elkaar donderdagmiddag rond 12.30 uur tegemoet op de Altenaweg in Waalwijk. Op enig moment kwam daarbij een van de bestuurders op de weghelft voor het tegemoetkomend verkeer. Zodoende kon zijn tegenligger, een 55-jarige inwoonster van Berkel-Enschot, een aanrijding niet meer voorkomen en botsten de auto’s frontaal op elkaar.

Reanimatie tevergeefs

Diverse omstanders en hulpdiensten verleenden eerste hulp. Daarbij werd de bestuurder die op de verkeerde weghelft kwam tevergeefs gereanimeerd. Hij overleed ter plaatste. De andere bestuurder werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.