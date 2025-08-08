Minder aan- en afvoer goederen zeehavens, vooral minder steenkool en gas

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2024 met 1,1 procent gedaald tot 577 miljoen ton. 'Er werden zowel minder goederen gelost als geladen dan een jaar eerder. Dit kwam onder andere doordat de aanvoer van natte bulkgoederen, zoals olie, daalde met 3,1 procent', zo meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers.

395 miljoen ton aangevoerd in 2024. 1,3 procent minder dan in 2023

In 2024 werd 395 miljoen ton aan goederen aangevoerd, een daling van 1,3 procent ten opzichte van 2023. De afvoer van goederen naar het buitenland daalde met 0,5 procent tot 182 miljoen ton.

Havens

In bijna alle havens werden minder goederen overgeslagen (goederen die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen). In de haven van Rotterdam, waar 78 procent van alle goederen worden overgeslagen, werden 0,8 procent minder goederen overgeslagen. Ook in de havens van Amsterdam en Groningen daalde de overslag. Alleen in de North Sea Ports (Vlissingen en Terneuzen) nam dit toe.

Minder droge en natte bulkproducten aangevoerd

De aanvoer van bijna alle soorten goederen nam af ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de aanvoer van natte bulkgoederen, waaronder aardolie(producten) en vloeibaar gas, daalde met 3,1 procent. Er werden 1,6 procent minder aardolie en aardolieproducten aangevoerd. Vanuit de Verenigde Staten, waar deze goederen het vaakst vandaan komen, nam de aanvoer met 12,2 procent toe. De aanvoer uit het Verenigd Koninkrijk, de op een na grootste leverancier, daalde met 9,9 procent.

Vloeibaar gas

De aanvoer van vloeibaar gas daalde met 12,4 procent. Het grootste deel van deze goederen, 66,2 procent, kwam in 2024 uit de Verenigde Staten.