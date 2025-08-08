Vitesse verliest kort geding tegen KNVB, proflicentie mocht worden ingetrokken

'KNVB heeft niet in strijd met licentiereglement gehandeld'

'De KNVB heeft niet in strijd met het licentiereglement gehandeld en kon daarnaast in redelijkheid tot dit besluit komen. Ook is het besluit volgens de voorzieningenrechter voldoende gemotiveerd', aldus de rechtbank.

Proflicentie ingetrokken

De licentiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft de proflicentie van Vitesse op 10 juli 2025 ingetrokken en de voetbalclub was het daar niet mee eens. Volgens de KNVB heeft Vitesse de afgelopen jaren zo vaak de regels overtreden dat er sprake was van een patroon van misleiding en een gebrek aan transparantie. Vitesse ging in beroep bij de beroepscommissie van de KNVB, maar deze commissie verklaarde op 31 juli 2025 het beroep ongegrond. Daardoor bleef het besluit van de licentiecommissie in stand. Vitesse vroeg de voorzieningenrechter om de besluiten van de licentie- en beroepscommissie te schorsen en de club toe te laten tot de voetbalcompetitie die aankomend weekend van start gaat.

Verenigingsrecht

De voorzieningenrechter toetst in deze zaak of de KNVB in redelijkheid tot het besluit om de proflicentie van Vitesse in te trekken heeft kunnen komen. Ook kijkt de rechter of de reglementen van de KNVB goed zijn toegepast bij het nemen van het besluit. Het is een zaak tussen een vereniging (de KNVB) en een lid/licentiehouder van die vereniging (Vitesse) en zij hebben binnen het zogenoemde verenigingsrecht onderling afspraken gemaakt. Voor het toetsen van besluiten van een vereniging geldt dat de rechter terughoudend moet zijn. De rechter gaat dus niet op de stoel van partijen zitten, maar kijkt of het besluit voldoende zorgvuldig is genomen en begrijpelijk gemotiveerd.

Niet in strijd met reglement

De KNVB heeft bij het nemen van het besluit niet in strijd met het eigen licentiereglement gehandeld. De voetbalbond heeft het besluit in redelijkheid genomen en dit besluit bovendien voldoende en begrijpelijk gemotiveerd. Alleen al in het afgelopen seizoen legde de KNVB negen sancties aan Vitesse op. De overtredingen en de duur daarvan zijn dermate ernstig te noemen dat de KNVB in redelijkheid tot het oordeel kon komen dat er geen andere sanctie dan de zwaarste (intrekking van de licentie) meer mogelijk was.

Overtredingen

Dat Vitesse zegt op dit moment wél aan de voorwaarden voor de proflicentie te kunnen voldoen, neemt niet weg dat in het verleden de regels van het licentiereglement zijn overtreden. De rechter heeft gekeken naar het geschil dat hem is voorgelegd. Dat geschil gaat over de overtredingen die in het verleden zijn gemaakt. De licentiecommissie van de KNVB heeft op basis van die overtredingen het besluit genomen om de proflicentie in te trekken en de rechter oordeelt dat de KNVB dit besluit mocht nemen.

Maatschappelijke belangen

Het is duidelijk en begrijpelijk dat het intrekken van de proflicentie van Vitesse grote gevolgen heeft voor de supporters, ondernemers, betrokken maatschappelijke organisaties en voor de regio Arnhem als geheel. De voorzieningenrechter noemt het bijzonder spijtig dat het zover heeft moeten komen. De maatschappelijke belangen die naar voren zijn gebracht kunnen, gelet op de ernst en duur van de inbreuken op het licentiesysteem door Vitesse, niet meebrengen dat het besluit van de beroepscommissie van de KNVB niet in stand kan blijven.