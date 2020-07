Extra coronamaatregelen Amsterdam om drukte te vermijden

Amsterdam gaat door met de maatregelen om de drukte te beheersen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'Er komen meer handhavers en hosts op de Wallen. We zetten ook extra personeel in op het Leidseplein en Rembrandtplein dat moet zorgen dat de 1,5 meter regel wordt nageleefd. In het Wallengebied geldt vanaf dit weekend een verbod op de verkoop van alcohol in winkels', zo heeft de gemeente Amsterdam donderdag bekendgemaakt.

Toeristen geadviseerd doordeweeks te komen

Potentiële dagjesmensen en toeristen die zich oriënteren op een tripje naar Amsterdam worden vanaf nu via social media opgeroepen de weekenddrukte te vermijden en hun trip doordeweeks (maandag tot en met donderdag) te plannen. Doordeweeks is het vooralsnog op de meeste plekken rustiger dan in het weekend. Ook toeristen die zich al in Amsterdam bevinden, worden via advertenties op hun social media gewezen op de coronamaatregelen en gewaarschuwd drukke plekken te vermijden.

Alcoholverbod

Het verbod op de verkoop van alcohol in winkels in het Wallengebied geldt op donderdag tot en met zondag, van 16.00 uur tot na middernacht. We voeren deze maatregel in omdat alcohol die wordt gekocht in winkels vaak op straat wordt geconsumeerd. Het gevolg is dat het publiek zich minder goed aan de 1,5 meter regel houdt en dat er risico’s ontstaan voor handhavers als ze deze mensen aanspreken op hun gedrag. De maatregel duurt tot 1 september. In cafés en restaurants blijft de verkoop van alcohol toegestaan.

Geen straatartiesten en inzet van hosts

De meeste maatregelen om de drukte te beheersen zijn sinds vorig weekend van kracht. Voor straatartiesten geldt in het centrum en op het Museumplein een verbod tot 1 september, omdat ze grote groepen kunnen aantrekken. Op de Wallen begeleiden hosts en verkeersregelaars de bezoekersstromen en doseren ze de toegang via stegen als dat nodig is. Op vrijdag en zaterdag wordt er in de avonduren eenrichtingsverkeer ingesteld. Als het te druk wordt, kunnen delen van het Wallengebied tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Bewoners kunnen op elk moment het gebied in en uit.

Eenrichtingsverkeer op de Kalverstraat

Om meer ruimte te creëren voor het winkelend publiek, wordt op zaterdag en zondag bij toenemende drukte eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat. De richting loopt dan vanaf de Dam richting het Muntplein. Vanaf de Heiligeweg is geen toegang tot de Kalverstraat; vanaf het Spui wordt het publiek richting De Munt geleid. Als het echt te druk wordt, wordt de toegang gedoseerd en in het uiterste geval de straat tijdelijk afgesloten. Publiek wordt geïnformeerd en gewaarschuwd met tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook.

Overleg met ondernemers

Burgemeester Halsema en de stadsdeelvoorzitter centrum hebben begin deze week met ondernemers uit de binnenstad gesproken over de maatregelen. Een nieuw overleg volgt na dit weekend.