Aantal COVID-patiënten op Nederlandse IC's gestegen naar 43

Totaal 646 IC-patiënten

'Er liggen daarnaast 603 non-COVID-patiënten op de IC, 9 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 646, 13 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 133, 5 minder dan gisteren', aldus het LCPS. Er zijn in de afgelopen 24 uur 535 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd zo heeft het RIVM laten weten. Donderdag werden er 529 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Vooral in de Randstad

'Het aantal opgenomen COVID patiënten is in de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. De patiënten presenteren zich met name in de Randstad, waarbij sommige patiënten weer binnen regio’s worden verplaatst om de continuïteit van de reguliere zorg optimaal te garanderen. Supraregionale spreiding is in deze fase niet nodig', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.