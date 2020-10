'Tweede golf corena komt uit Zuid-Frankrijk en Spanje'

Volgens RIVM-voorman Jaap van Dissel is de tweede golf met het corona-virus vergelijkbaar met de eerste golf in maart. Deze werd volgens Van Dissel veroorzaak door mensen die in Noord-Italië of Oostenrijk op vakantie waren geweest. Ook carnaval heeft voor verspreiding gezorgd. Dit meldt de NOS zaterdag.

Op dit moment zijn het met name jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest die het virus mee terug hebben genomen. Via feesten en studentenhuizen is het virus verder verspreid. Jongeren hebben hun ouders besmet die dit weer verder deden op hun werk en andere familie. Uiteindelijk is het ook in verpleeghuizen terecht gekomen.