Artsen Erasmus MC: 'Tweede coronagolf is anders, ontzettend veel geleerd'

De tweede coronagolf waar wij ons op dit moment in bevinden is anders dan de eerste. 'De ziekenhuizen zijn goed voorbereid en de behandeling is gerichter en beter', zo stellen covid-behandelaars van het Erasmus MC. 'Het virus is hetzelfde, maar we hebben ontzettend veel geleerd.'

Steeds gerichter behandelen

'Het is belangrijk om je te realiseren dat we de ziekte steeds beter begrijpen en steeds gerichter kunnen behandelen met medicijnen. Patiënten kunnen nog steeds ernstig ziek worden, maar gemiddeld genomen is de opnameduur korter, belanden minder patiënten op de intensive care en is de sterfte lager. Het accent voor de ziekenhuiszorg is verschoven van de intensive care naar de kliniek’, aldus hoofd inwendige geneeskunde Robin Peeters van het Erasmus MC.

Vruchten plukken

De behandeling van patiënten is anders dan tijdens de eerste golf, weet Leon van den Toorn. Hij is longarts aan het Erasmus MC. 'Het virus is hetzelfde, maar we hebben ontzettend veel geleerd van de eerste golf. We plukken nu de vruchten van de eerste grote studies.' Alle opgenomen coronapatiënten krijgen uit voorzorg bloedverdunners, ongeacht hun conditie. Dit doen de artsen om longembolieën en andere problemen met bloedvaten te voorkomen. Patiënten die zuurstof nodig hebben, krijgen ook de virusremmer remdesivir en de ontstekingsremmer dexamethason.

Zuurstof

Ook de toediening van zuurstof is veranderd. Van den Toorn: 'Sommige patiënten geven we via de neus veel zuurstof met een hoge stroomsnelheid. Tijdens de eerste golf waren we daar terughoudend mee, maar nu wordt duidelijk dat dit voor bepaalde patiënten een opname op de intensive care kan voorkomen.'

Intensive care

De nieuwe behandeling lijkt zijn vruchten af te werpen. 'We hebben sterk de indruk dat deze behandeling het beloop van de ziekte ten goede komt. In de eerste golf belandde bijvoorbeeld de helft van de patiënten op de intensive care. Nu is dat gedaald tot een op de vier', aldus Van den Toorn.

'Eerste golf overkwam ons'

Ondanks deze lichtpuntjes blijft het Erasmus MC voorbereid op de opvang van ernstig zieke corona-patiënten. Op de achtste verdieping is, net als tijdens de eerste golf, een extra intensive care-unit ingericht. ‘De eerste golf overkwam ons, maar nu hebben we het beter onder controle. Alle apparatuur staat klaar en we hebben ramen in de kamerdeuren gemaakt voor beter contact tussen het personeel in de isolatiekamer en op de gang’, legt hoofd intensive care Diederik Gommers uit.

Reguliere zorg

De positieve ontwikkelingen rondom de behandeling nemen volgens de artsen niet weg dat een coronavirusinfectie een ernstige ziekte is, met een grote impact op de zorg. Om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, is het daarom van groot belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Gommers: ‘Alles valt of staat met het aantal nieuwe besmettingen.’