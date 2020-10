Stijging aantal meldingen COVID-19-besmettingen lijkt iets af te nemen

Stijgingspercentage gedaald

In de afgelopen week zijn 55.587 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (27%) ten opzichte van de week daarvoor toen het aantal besmettingen nog met 60% toenam.

Maatregelen eind september

In alle leeftijdsgroepen was een stijging te zien van het aantal positief geteste personen. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen wordt echter kleiner. Het aantal nieuwe meldingen lijkt wat minder hard toe te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september. Volgende week kunnen we zien of deze trend doorzet.

Opnames stijgt wel door

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt onveranderd door. Afgelopen week meldde stichting NICE 1492 nieuwe opnames in verband met COVID-19 op de verpleegafdelingen en 287 nieuwe opnames op de intensive care.

Oversterfte

Het aantal door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde sterfgevallen door COVID-19 betreft deze week 185 (vorige week 150). Meer dan 9 op de 10 van de mensen overleden in de afgelopen week was 70 jaar of ouder. Afgelopen week overleden 150 meer mensen dan verwacht op basis van voorgaande jaren (oversterfte) en de week ervoor waren het 200 overlijdens meer. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dit vrijdag in een nieuwsbericht over oversterfte.