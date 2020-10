Eerste zorgpremie is bekend: stijging hoger dan voorspelling kabinet

Het einde van het jaar komt langzamerhand in zicht, dus kunnen we gaan uitkijken naar de zorgpremies van 2021. De eerste zorgpremie is inmiddels bekendgemaakt door DSW. Dit is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie van het nieuwe jaar uit te doeken doet. De premie van DSW stijgt met €6,50 per maand. Dit is meer dan het kabinet voorspelde op Prinsjesdag.

Stijging hoger dan voorspeld op Prinsjesdag

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag van dit jaar aan dat de premie voor de zorgverzekering in 2021 met gemiddeld 5 euro per maand gaat stijgen. DSW zit daar met €6,50 dus net iets boven. Per jaar komt dit op een stijging van 78 euro per jaar uit, terwijl de overheid uitging van 59 euro in de Miljoenennota. Net voor Prinsjesdag lieten Haagse bronnen weten dat het om een stijging van 62 euro zou gaan, maar dat bleek dus iets minder te zijn.

Het eigen risico blijft hetzelfde. Ook in 2021 is dit nog steeds 385 euro. Dit komt door het regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat het eigen risico van 2017 tot 2021 werd bevroren.

Wat gaan de andere zorgverzekeraars doen?

De vraag blijft wat de andere zorgverzekeraars gaan doen, zoals Zilveren Kruis en Menzis. Het verleden leert ons echter dat deze vaker DSW volgen dan de rekenpremie van de overheid. Het blijft echter afwachten, omdat de zorgverzekeraars dit zelf mogen bepalen. Dit weten we uiterlijk op 12 november 2020. De meeste zorgverzekeraars maken het pal voor de deadline bekend.

Coronacrisis slechts klein deel oorzaak stijging

Waar komt de stijging vandaan? De coronacrisis komt wellicht als eerste in beeld als mogelijke reden, maar het stijgen van de zorgpremie komt daar slechts deels door. DSW zegt zelf dat het de toegenomen kosten in de zorg ten grondslag liggen aan de stijging. Zo zouden de hogere lonen van medewerkers in de zorg flink bijdragen. Zij krijgen er zo’n 3 procent aan salaris bij. Daarnaast noemt DSW ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van geneesmiddelen en algehele prijsstijgingen. De zorgverzekeraar koos er in de vorige jaren voor om financiële reserves in te zetten. Dit doen verzekeraars wel vaker. Dit jaar was daar bij DSW echter geen ruimte meer voor, wat ook het verschil tussen de rekenpremie en de daadwerkelijke zorgpremie verklaart.

Veel ergernis om flinke stijging

Volgens De Telegraaf is er veel ergernis over de stijging van DSW. Uit een peiling bleek dat 75 procent van de respondenten ervan baalt. Veel daarvan gaven aan momenteel op financieel gebied in zwaar te zitten. Toch is er ook een deel dat niet klaagt over de verhoging. Zij waarderen het dat het extra geld bij het personeel in de zorg terechtkomt.

Zorgverzekering vergelijken

Nu het eind van het jaar voor deur staat, is het ook een mooi moment om te kijken naar je eigen zorgverzekering. Deze zal hoe dan ook stijgen, maar wellicht loont het wel om over te stappen.

Zodra alle zorgverzekeraars hun zorgpremie bekend hebben gemaakt, is het tijd om alles onder de loep te nemen. De zorgpremies berekenen en vervolgens de zorgverzekering vergelijken biedt uitkomst in je zoektocht naar de beste zorgverzekeraar voor jouw situatie. Begin hier op tijd mee, het vergelijken kan tijd kosten. Kijk daarbij niet alleen naar de prijs van de premie, de dekkingen en voorwaarden zijn minstens zo belangrijk. Let daarnaast op eventuele kortingen die worden gegeven aan mensen die overstappen. Het is altijd handig om vooraf even te checken of een eventuele nieuwe zorgverzekeraar behandelingen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wel vergoedt.

Je kunt van 12 november tot 31 december overstappen. De nieuwe verzekering gaat dan op 1 januari van het nieuwe jaar in. Je oudere verzekering hoef je niet op te zeggen, dat verloopt automatisch. Nog een aantal overige tips voor het overstappen:

• Je hebt 14 dagen bedenktijd. Je kunt een nieuwe verzekering binnen die tijd kosteloos opzeggen.

• Als je de zorgpremie meteen voor het hele jaar betaalt, houd je aan het eind van de rit geld over.

• Vind jij je premie te hoog? Dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om je eigen risico te verhogen, dit levert een premievoordeel op.