Overstappers zorgverzekering wachten tot einde van het jaar

In de laatste dagen van het jaar wordt weer massaal overgestapt van zorgverzekering. “We zien in deze periode altijd ruim 4 keer zoveel bezoekers dan tijdens de rest van de zorgperiode. Dat is dit jaar niet anders”, zegt Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Zorgverzekering kritisch bekijken dit jaar nóg belangrijker

Het is dit jaar belangrijker dan ooit om je zorgverzekering te vergelijken. De meeste mensen zijn namelijk collectief verzekerd via hun werkgever, gemeente of vereniging. Maar in 2020 mogen verzekeraars nog maximaal 5 procent collectieve korting geven op de basisverzekering (dit was 10 procent). Ook hebben veel verzekeraars de kortingen op aanvullende verzekeringen verlaagd. “De kans is dus heel groot dat je bespaart door over te stappen.” Geld.nl berekende eerder al dat de besparing kan oplopen tot 500 euro per jaar.

Overstappers iets vaker aanvullend verzekerd

Onder de mensen die op Geld.nl al een vergelijking hebben gemaakt en zijn overgestapt, zien we een opvallende trend. Ongeveer 71 procent kiest naast de basisverzekering ook één of meer aanvullende verzekeringen. Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen koos nog 68,5 procent hiervoor.

De mensen die een aanvullende verzekering kiezen doen dit voornamelijk voor de tandartskosten (38,9 procent) of fysiotherapie (27 procent). Daarna zijn medische hulp in het buitenland, brillen en lenzen en alternatieve geneeswijzen veel gekozen aanvullingen. “Veel mensen verzekeren zich met deze aanvulling echter veel te ruim en betalen onnodig veel premie”, zegt Bulthuis. “Wij adviseren om altijd kritisch te kijken naar welke zorg je echt nodig hebt en hoeveel kosten je verwacht te maken. Zo kun je bepalen of de extra premie opweegt tegen de vergoeding.”

Nog maar 5 dagen om over te stappen!

Als je wilt overstappen van zorgverzekering, heb je nog maar 5 dagen de tijd om dit te regelen. Je kunt namelijk tot en met 31 december een nieuwe zorgverzekering afsluiten voor 2020.