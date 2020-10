11.141 nieuwe besmettingen is weer nieuw dagrecord

Bij het RIVM zijn er tot 10.00 uur vanmorgen in de afgelopen 24 uur daarvoor 11.141 nieuwe besmettingen gemeld door de landelijke GGD's. Dit heeft het RIVM vrijdag bekendgemaakt.

2.385 ziekenhuisopnames

Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de corona-uitbraak op 341.374. Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten bedraagt 2.385, 1 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1818 buiten de Intensive Care, 13 minder dan gisteren.

567 IC-opnames

Op de IC liggen 567 covid-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 14 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 447 non-COVID-patiënten op de IC, 23 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1014 (waarvan 2 in Duitsland), 9 minder dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 250 in de kliniek en 37 op de IC.

43 verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 43 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 1 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. 'We zien voor de derde dag op rij een afvlakking van de bezetting van klinische bedden door covid-19-patiënten. Dat is gunstig, en kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet. De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.